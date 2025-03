5 consejos para promover una buena relación entre perros y gatos

Para nadie es un secreto que la amistad entre perros y gatos puede no surgir al instante. Y es que debido a un gran número de diferencias entre ambos animales, como su relación con el ser humano, su manera de crianza así como sus propias raíces genéticas, la convivencia entre estas mascotas puede crear una serie de fricciones.

Sin embargo, emparejar a un perro y un gato, por más difícil que parezca, no es imposible. De hecho, existe una serie de consejos fáciles, aportados por los expertos del sitio ZooPlus, que pueden ayudar a formar un lazo fuerte y constante desde tu propio hogar.

Los mejores consejos para fomentar una buena convivencia entre perros y gatos

Usa objetos de enlace

De acuerdo con los especialistas, antes de “presentarlos” puedes usar un objeto o juguete de cada animal e intercambiarlos con ellos mismos para que cada uno comience a familiarizarse con el aroma del otro.

Los perros y gatos son animales que pueden convivir juntos. Crédito: Pexels

Mantén la distancia al inicio

La forma de exploración de cada animal es diferente. Y es que mientras los perros suelen llevar a cabo diversas acciones como correr, moverse e incluso saltar, los gatos son más cautelosos y metódicos al momento de conocer algo nuevo. Por ello, se recomienda que mantengas al perro con correa en caso de cualquier incidente.

Ayúdate de personas

La presencia de personas de confianza también puede ayudar a crear un ambiente seguro y confiable para ambos. Sin embargo, esto no significa que tengas que llevar a toda tu familia o grupo de amigos. De dos a tres personas será una buena cantidad para fomentar este ambiente.

Crea un espacio seguro para cada uno

Al inicio, y debido al desconocimiento entre ambos, es normal que cada mascota busque un lugar donde sentirse seguro. Ante esto, no olvides crear sitios de seguridad para cada animal ante un posible incidente. Recuerda que los gatos suelen recurrir a zonas altas para resguardarse.

Recompensa cada interacción positiva

Cada que existe una acción de interacción positiva entre el perro y gato, procura recompensar a ambos para asociar esta clase de acciones con algo bueno o que merece un premio.

De igual manera, no olvides que es sumamente importante no forzar a que convivan si ellos no lo desean. Recuerda que la paciencia y la constante observación serán vitales para que ambos puedan congeniar de manera positiva.

Continúa leyendo:

Montaña con forma de perro: la nueva sensación turística en China

Lagartijas en casa: ¿un problema o una señal de buena suerte?

El limón, el aliado ideal para combatir las cucarachas de tu cocina: así debes usarlo