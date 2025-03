Comediante Matt Lucas se disculpa por comentario sobre el físico de Millie Bobby Brown

El comediante Matt Lucas se disculpó públicamente con la actriz Millie Bobby Brown por los comentarios que hizo en el pasado sobre su aspecto y que ofendieron a la actriz.

La estrella de Stranger Things reclamó los comentarios que diversas figuras de la televisión, incluyendo Lucas, y medios de comunicación hicieron sobre su apariencia. Poco después de la publicación del video de Millie Bobby Brown, Lucas emitió un comunicado dirigido a la actriz en el que expresaba disculpas públicas y explicaba el contexto detrás de su comentario sobre el físico de Brown.

“Hace casi 25 años, coescribí y actué en un programa de sketches llamado Little Britain. Había un personaje en él llamado Vicky Pollard, que tenía el cabello rubio y siempre usaba una blusa rosa. En la foto que publicaste, tenías el cabello rubio y vestías una blusa rosa, por lo que señalé la similitud publicando una de sus frases características”.

Lucas aclaró que su objetivo no era criticar a la actriz ya que consideraba que se veía “fantástica”. “Pensé que te veías fantástica y me horrorizó cuando la prensa escribió que te ‘ataqué’, en primer lugar porque ese no es mi estilo, y en segundo lugar porque creo que eres brillante. No lo habría publicado si hubiera pensado que te molestaría, pero me doy cuenta de que lo ha hecho y por eso me disculpo”, dijo.

Millie Bobby Brown inició en la actuación desde muy niña y cuando protagonizó la exitosa serie de Netflix ‘Stranger Things’ tenía tan solo 11 años. Actualmente tiene 21 años y luce como una adulta y no como la niña que muchos conocieron en la serie. Esto ha sido motivo de miles de comentarios sobre su apariencia ya que muchos parecen no entender que la actriz ya no es una niña sino una adulta y por lo tanto debe verse como tal.

“Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si estuviera obligada a permanecer congelada en el tiempo, como si aún debiera lucir como en la primera temporada de Stranger Things. Y porque no lo hago, ahora soy un blanco”, dijo Brown en un video.

Sigue leyendo:

Millie Bobby Brown, estrella de ‘Stranger Things’, vive en una granja en Georgia

Revelan títulos de los episodios de la temporada final de “Stranger Things”

Millie Bobby Brown presume fotos de su boda con Jake Bongiovi