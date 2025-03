Empresa láctea de Nueva York suspende venta de leche cruda por Listeria

La lechería Willow Marsh Farm de Nueva York, suspendió la venta leche cruda no pasteurizada, luego que los análisis de laboratorio dieran positivo para Listeria monocytogenes.

Según publicó la empresa los resultados de las pruebas de laboratorio fueron recibidos el 4 de marzo, con el resultado antes mencionado. Los productos afectados incluyen toda la leche vendida entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, según la prensa local Spectrum News.

El llamando a los consumidores es a evitar el consumo de la leche o desecharla. La empresa informó que está tomando medidas para solventar el problema, como reemplazar “partes del equipo de ordeño en caso de que sea necesario”.

Síntomas de la infección por Listeria

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede originar infecciones graves y mortales en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los alimentos contaminados con esta bacteria no adquieren un olor o sabor particular, por lo que no es previsible saber si están contaminados solo a través de su aspecto.

En personas sanas se pueden presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. En mujeres embarazadas puede provocar abortos espontáneos y muerte fetal.

Sigue leyendo:

–Encuentra insectos en su pasta de ALDI y se vuelve viral

–1,152 libras de pescado de Vietnam son retirados por infracciones de importación

–FDA anuncia retiro de 4,246 cajas de snacks de Mac & Cheese por riesgo de contaminación