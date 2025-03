Novio de Niurka Marcos la defiende de Lupillo Rivera

La Casa de los Famosos All Stars, una vez más, ha ocupado los principales titulares del mundo del entretenimiento debido a los acontecimientos que surgen dentro del reality show. Y es que Niurka Marcos y Lupillo Rivera de forma constante se ven envueltos en diversas controversias por su forma de ser.

Las diferencias entre ellos comenzaron desde que ella fue nominada. Sin embargo, tuvo la suerte de haber sido salvada, pero desde su perspectiva, todo habría iniciado porque supuestamente el cantante habría propiciado una campaña para que ella dejara de ser una de las habitantes de la casa más famosa de habla hispana.

“Lupillo es la cabeza de las estrategias, dentro de la manipulación a estas personas (Aleska, Laura y Paulo)“, comenzó diciendo Bruno, novio de la vedette cubana, durante una entrevista ofrecida a ‘Pica y se extiende’.

“Ella tiene la espada desenvainada, en defensa de su grupo, obviamente, de la verdad y la justicia. Lo que pasó es que no quiso entrar en el juego de la estrategia de Lupillo, una estrategia vieja, que ya trae desde la temporada pasada, de yo me hago el bueno aquí y luego (les dispara) a los que no le gustan”, dijo Bruno.

La pareja sentimental de la cubana destacó que muchos están esperando verla con el mismo comportamiento que ella mostró cuando participó en ‘La Casa de los Famosos’ segunda temporada, y es que así lo ha dejado claro con el transcurrir de cada día. La vedette ha demostrado que está mucho más preparada, y ser impulsiva no ha sido su mejor aliado para llegar a esta tercera semana.

“A la Niurka de la temporada pasada no la van a ver. Ahorita estamos viendo una Niurka que es inteligente, va a ser más sigilosa a la hora de actuar. Sí, va a explotar, pero con razón. No va a explotar nada más a lo loco“, dijo durante la exclusiva que le ofreció a Telemundo el pasado fin de semana.

Sigue leyendo:

· “La dejó seca”: Fans reaccionan a la respuesta que Niurka Marcos le dio a Aleska Génesis

· Lupillo Rivera quiere la salida de Niurka o Rey Grupero en La Casa de los Famosos All-Stars

· Los que celebraron el miércoles, lloraron el jueves gracias a la jugada de Adame y Niurka en La Casa de los Famosos All-Stars