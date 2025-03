El New York City FC celebra 10 años en la MLS por todo lo alto

El New York City FC comenzó este miércoles las celebraciones de su décimo aniversario en la Major League Soccer (MLS) con un evento especial.

Para conmemorar la fecha, el icónico Empire State Building se iluminó de celeste en honor al equipo, un gesto que simboliza la conexión del club con Nueva York y su afición.

Para esta celebración, el club contó Andrea Pirlo, legendario mediocampista italiano que defendió la camiseta del NYCFC entre 2015 y 2017 y que fue el encargado de presidir el acto simbólico de encendido del Empire State Building.

Junto a Pirlo estuvieron dos jugadores del plantel actual, el arquero estadounidense Matt Freese y el mediocampista argentino Maxi Morález.

Hace exactamente diez años, el 8 de marzo de 2015, el NYCFC jugó su primer partido oficial en la MLS. El equipo debutó frente al Orlando City en un encuentro que terminó empatado 1-1, marcando el inicio de su camino en la liga.

Este sábado 8 de marzo, exactamente una década después de su debut, el NYCFC volverá a enfrentarse a Orlando City en su primer partido en casa de la temporada 2025. Será una oportunidad para recordar aquel primer paso en la liga y para demostrar cuánto ha crecido el club en estos diez años.

“El horizonte de Nueva York es icónico y conocido en todo el mundo. Y cuando piensas en el horizonte de Nueva York, lo primero en lo que piensas es el Empire State (…) Ahora que celebramos juntos el décimo aniversario del New York City, no hay ningún otro sitio en el que prefiriéramos estar que en el Empire State para iluminar la ciudad que llamamos nuestro hogar”, dijo Brad Sims, consejero delegado del New York City.

Más allá del resultado del próximo partido, la historia del New York City FC sigue escribiéndose. Con una década de trayectoria, un título de la MLS Cup en su vitrina y una base de seguidores cada vez más sólida, el equipo se ha consolidado como una pieza clave del fútbol en Nueva York.

Sigue leyendo:

–FIFA repartirá $1,000 millones de dólares en premios para los equipos del Mundial de Clubes 2025

–FIFA imita a la NFL y anuncia show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

–Con 10 hombres: El Barcelona se llevó la ida de los octavos de final de Champions League ante el Benfica