LaVar Ball se ve recuperado tras amputación de su pie y muestra su pierna vendada en un video viral

LaVar Ball atraviesa una etapa complicada en su vida después de que los médicos se vieran obligados a amputarle el pie derecho debido a una grave crisis de salud. Sin embargo, lejos de dejarse abatir por la situación, el padre de Lonzo, LiAngelo y LaMelo Ball dejó claro que su espíritu sigue intacto.

A sus 57 años, Ball publicó un video en la cuenta de Instagram de su marca, Big Baller Brand, en el que se le ve sentado en una silla con la pierna derecha apoyada en un scooter, mientras baila al ritmo del clásico What Is Love de Haddaway, lanzado en 1993. En un gesto que refleja su sentido del humor y su capacidad de adaptación, no solo se dejó llevar por la música, sino que también modificó la letra de la canción para hacer una broma sobre su situación.

“¿Qué es el amor? ¡Bebé, no me lastimes, no me lastimes, mi pie!”, cantó Ball mientras señalaba su extremidad vendada.

La noticia de la amputación de LaVar fue dada a conocer por TMZ Sports hace un par de semanas, aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre la causa exacta que llevó a los médicos a tomar esta drástica decisión. Algunos reportes sugieren que podría haber estado relacionado con problemas circulatorios o una complicación médica no identificada previamente, pero la familia Ball no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Mientras tanto, sus hijos siguen enfocados en sus respectivas carreras deportivas. LaMelo Ball, actual base de los Charlotte Hornets, continúa su recuperación tras sufrir una lesión en el tobillo que lo ha mantenido fuera de las canchas en la presente temporada de la NBA. Lonzo Ball, por su parte, sigue trabajando en su rehabilitación luego de una lesión en la rodilla que lo ha mantenido alejado del baloncesto desde 2022.

El apoyo de su familia y su mentalidad inquebrantable serán claves para que LaVar Ball supere este desafío, y si algo ha dejado claro con este video, es que su determinación sigue más fuerte que nunca.

