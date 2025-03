Mourinho: “Tengo malas cualidades, pero el racismo no es una de ellas”

José Mourinho, actual técnico del Fenerbahçe turco, rechazó categóricamente las acusaciones de racismo hechas por el Galatasaray asegurando que, aunque puede tener “malas cualidades”, este no es uno de ellos.

En una entrevista con Sky Sports, Mourinho se defendió asegurando que su historial habla por sí solo: “No fueron muy inteligentes por la forma en la que me atacaron, porque no conocen mi pasado”, afirmó el técnico. “No conocen mis conexiones con África, con su gente, sus jugadores y con las asociaciones benéficas. En lugar de conseguir ir contra mí, les volvió como un boomerang”, agregó.

El conflicto surgió cuando el entrenador portugués comentó en rueda de prensa que los jugadores del Galatasaray estaban “saltando como monos” para presionar la expulsión de uno de sus futbolistas. El club rival interpretó sus palabras como un acto de racismo y amenazó con denunciarlo, lo que derivó en una sanción inicial de cuatro partidos, posteriormente reducida a dos.

Exjugadores como Michael Essien y Didier Drogba, con quienes compartió vestuario en el Chelsea, respaldaron al técnico a través de redes sociales.

“Todo el mundo sabe cómo soy como persona. Todo el mundo conoce mis fallos, pero este no es uno de ellos. Es lo opuesto. Lo más importante es que la gente sabe cómo soy y que el ataque de acusarme de racista fue una mala opción”, sostuvo Mourinho.

Lejos de quedarse solo en palabras, Mourinho decidió tomar acciones legales contra el Galatasaray y presentó una demanda en la que exige una indemnización de 41,000 libras ($52,887 dólares) por daños y perjuicios.

