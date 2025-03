Trump también suspende por un mes los aranceles a Canadá para bienes del T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la suspensión por un mes de los aranceles del 25% a productos de Canadá incluidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La medida, que extiende la moratoria hasta el 2 de abril, busca dar margen de maniobra a los sectores comerciales afectados.

El anuncio se realizó en el Despacho Oval pocas horas después de que el mandatario tomara la misma decisión respecto a los bienes mexicanos, tras una conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien elogió como una “mujer maravillosa”.

La orden ejecutiva firmada por Trump establece que solo los productos cubiertos por el T-MEC estarán exentos de los aranceles, lo que limita la protección a una parte del comercio entre los tres países.

El presidente también se refirió desde el Despacho Oval a la madera importada desde Canadá, asegurando que no la necesitan.

“No necesitamos la madera de Canadá. Por eso, lo que voy a hacer es firmar una orden ejecutiva que liberará nuestros bosques para que podamos talar árboles y ganar mucho dinero y luego volver a cosecharlo (…) no necesitamos nada de Canadá”, afirmó.

Trump decidió pausar los aranceles a pesar de que el miércoles había dicho que le había comunicado al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que no había hecho “lo suficiente” para levantar los aranceles.

“Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntarme qué se podía hacer con los aranceles. Le dije que muchas personas habían muerto a causa del fentanilo que llegó a través de las fronteras de Canadá y México, y nada me había convencido de que se hubiera detenido. Dijo que había mejorado, pero yo le dije: ‘Eso no es suficiente’”, afirmó ayer Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Respiro temporal

El pasado 4 de marzo, el gobierno estadounidense impuso un arancel del 25 % a importaciones procedentes de sus principales socios comerciales, lo que generó incertidumbre en diversas industrias.

Sin embargo, tras reuniones con ejecutivos de General Motors, Ford y Stellantis, la Casa Blanca decidió aplazar la aplicación de la medida en el sector automotor de México y Canadá.

Aunque la moratoria ofrece un respiro temporal, la incertidumbre persiste para las empresas que dependen del comercio trilateral. La administración Trump ha utilizado los aranceles como una herramienta de presión en negociaciones comerciales y políticas.

Con información de EFE.

