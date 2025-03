Trump a Trudeau: No ha hecho “lo suciente” para evitar los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que le dijo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que su país no ha hecho lo suficiente para evitar la imposición de aranceles, vinculando el tema comercial con el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal.

“Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntarme qué se podía hacer con los aranceles. Le dije que muchas personas habían muerto a causa del fentanilo que llegó a través de las fronteras de Canadá y México, y nada me había convencido de que se hubiera detenido. Dijo que había mejorado, pero yo le dije: ‘Eso no es suficiente'”, afirmó Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

El presidente aseguró que la conversación terminó de manera “algo amistosa”, pero criticó la falta de información sobre las elecciones en Canadá.

“No pudo decirme cuándo se celebrarán las elecciones canadienses, lo que me hizo sentir curiosidad”, escribió, insinuando que Trudeau podría estar usando este problema para mantenerse en el poder.

El próximo 9 de marzo, el gobernante Partido Liberal elegirá a su nuevo líder para sustituir a Trudeu, quien anunció que dejará el cargo tras nueve años en el poder a raíz de la crisis arancelaria con Estados Unidos.

En otro mensaje, Trump reiteró sus críticas a las políticas migratorias de Trudeau y lo calificó nuevamente como “gobernador de Canadá”.

“Él causó en gran medida los problemas que tenemos con ellos debido a sus débiles políticas fronterizas, que permitieron que enormes cantidades de fentanilo y de inmigrantes ilegales ingresaran a los Estados Unidos”, afirmó, responsabilizándolo por la muerte de “muchas personas”.

Trump abrió el martes una guerra comercial con sus principales socios comerciales al imponer aranceles del 25 % a México y Canadá, y aranceles adicionales del 10% a China, por el flujo de fentanilo, unas represalias que estos países responderán con medidas similares.

La respuesta de Trudeau

El primer ministro Trudeau respondió el martes a los aranceles de Trump con un duro discurso, en el que calificó la medida como “algo muy tonto” y prometió emprender una “lucha implacable” para proteger la economía canadiense.

Trudeau también acusó al presidente estadounidense de de planear “un colapso total de la economía canadiense porque eso facilitaría anexionarnos”. “Eso nunca va a suceder. Nunca seremos el estado número 51”, aseveró.

Trump, por su parte, replicó con otro mensaje en Truth Social: “¡Por favor explíquele al Gobernador Trudeau, de Canadá, que cuando él impone un arancel de represalia a los EE.UU., nuestro arancel recíproco aumentará inmediatamente en una cantidad similar!”.

Con información de EFE.

