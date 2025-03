Daddy Yankee y su ex: predicciones de Bis La Medium

La situación entre Daddy Yankee y su ex, Mireddys González, parece que cada vez se pone mucho peor. Recordemos que primero hubo un escándalo porque ella, aparentemente, había tomado $100,000,000 de dólares de las empresas del cantante y luego el divorcio, aunque él sorprendió a muchos con una nueva demanda.

La denuncia que enfrenta Mireddys y su hermana Ayeicha supera los $250,000,000 de dólares por motivos de indemnización. Por ello, Bis La Medium, en el programa Despierta América tuvo la oportunidad de realizar una predicción sobre lo que podría ocurrir tras la nueva decisión del intérprete del género urbano.

“Va una persona presa. Entra otra persona más en este litigio. La hermana de ella tiene una de las condiciones para que pueda tener más problemas con la justicia. Él está más enojado con la hermana de ella que con ella misma, con Mireddys, mucho más”, dijo en el matutino de Univision.

La vidente detalló que parece ser que el intérprete de ‘Dura’ no tendría intenciones de detenerse en medio de la compleja situación que ha estado viviendo con sus empresas, la cuales al inicio eran dirigidas por su exesposa: “Él sigue, esto no se para, y vamos a ver sorpresas ahí. Ya lo habíamos dicho que las cartas decían que él volvía a la revancha contra su esposa y contra la hermana de ella”.

Sin embargo, La Medium no logró descifrar quién sería el triunfador de la nueva demanda: “Todavía no podemos decir si va a ganar o no, pero dice que él tiene algo muy grande que perder. Puede ser que alguien más salga hablando de cosas que a él no le conviene”.

Raphy Pina e hija de Daddy Yankee le envían mensajes

El productor Raphy Pina, a través de sus historias de Instagram, decidió enviarle un mensaje al cantante, con quien trabajó durante muchos años: “Cuando tienes odio en tu corazón, no puedes tener a Dios en tu vida. La familia es familia“.

Jesaalys, hija de Daddy Yankee y Mireddys, no dudó en pronunciarse en sus redes sociales. Por eso, escribió: “No puedes tratar a la gente como basura y adorar a Dios al mismo tiempo“.

