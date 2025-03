Gilberto Sepúlveda toma confianza y ve a Chivas derrotando al Club América

El defensor de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, se mostró bastante confiado con el futuro del equipo en los próximos partidos que disputarán contra las Águilas del Club América tras haberlos derrotado 1-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup; ante este hecho considera que podrán vencerlos en la vuelta y avanzar a los cuartos de la competencia internacional.

Estas declaraciones las realizó el jugador del Rebaño Sagrado a los medios de comunicación luego de la victoria celebrada esta semana contra el cuadro de Coapa; al mismo tiempo sostuvo que el equipo ha registrado un envión anímico por este resultado y están confiados de vencerlos en el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 11 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX y en la Concachampions.

“No una sorpresa, porque yo estoy convencido de que el equipo está para ganar esta serie, entonces creo que no sería una sorpresa. Para mí es importante enfocarnos en lo que corresponde a lo nuestro, que es lo más importante, enfocarnos en nuestra responsabilidad y para mí en lo personal no sería sorpresa, creo que tenemos equipo para hacerlo”, dijo Sepúlveda.

“Mandarle el mensaje a la afición y ser muy claro y muy concreto que aceptamos esta responsabilidad que también como jugadores la tenemos, es demasiado importante aceptar este reto, esta oportunidad, y sí decirles que de nuestra parte estará el enfoque y el compromiso, estaremos dando lo mejor desde nuestra posición para que esto mejore, dar lo mejor desde nuestra posición para que mejore”, agregó al enviarle un mensaje a la afición de Chivas.

Sepúlveda afirmó que un hecho importante para toda la plantilla es la unión que existe con la afición ya que esto les genera un mayor compromiso de ser cada vez mejores para poder tener un gran resultado dentro del terreno de juego.

“Es un punto importante, nos hemos dado cuenta entre los compañeros. Estamos contentos que la afición tome la iniciativa y estamos conscientes que nos tenemos que sumar. Es un punto importante que nos puede sacar adelante en la serie ante América: estar unidos y con ganas de demostrarlo mañana”, destacó el defensor mexicano.

Apoya a Gerardo Espinoza

Para finalizar, el jugador se mostró contento con la contratación de Gerardo Espinoza como su nuevo director técnico y aseguró que todos los miembros del equipo están muy cómodos con el esquema de trabajo que ha implementado desde su llegada al banquillo.

“El equipo está contento con la llegada de Gerardo y unido. El cambio siempre es en busca de estar mejor y así será y decirte que el club está unido para el partido de mañana”, comentó.

​”Al final es aceptar responsabilidad desde donde nos toca. Muchas veces no depende 100% de nosotros, aceptamos la responsabilidad y damos la cara en la cancha, ahí debemos de hablar. Es importante estar enfocados en esta etapa e ir partido a partido, creo que hay que entender que en Chivas cada partido es una Final. Entender eso para que los procesos sean más largos”, concluyó.

