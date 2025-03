Ninel Conde contó cómo se encuentra tras sufrir un accidente

Ninel Conde recientemente se había tomado unos días de descanso, y la nieve fue el lugar perfecto para disfrutar del tiempo libre que tenía. A través de la red social de la camarita compartió varios videos, donde mostró que la estaba pasando increíble. Sin embargo, terminó ocurriendo un accidente, y las cosas resultaron como jamás pensó.

Fue en su perfil de Instagram, donde compartió lo que ocurrió con su rodilla: “En el último día, de la manera más tonta se me torció el esquí y mi rodilla me dio un resortazo y, pues, estoy con hielo. Todos los días esquiando en pistas negras, y esto fue bajándome del lift, me aplastaron el esquí de atrás y se me dobló la rodilla”.

En el video, también reveló que debe seguir un tratamiento para poder mejorarse pronto lo antes posible. Al mismo tiempo, destacó que, cuando este tipo de hechos se van a registrar, no importa el nivel de precaución que cada quien tenga: “Cosas que le pasan ‘al Bombón Asesino’ en el último día. Moraleja, por más que te cuides, cuando te toca, aunque te quites, ni modo… Toca rehabilitación. Tengo que estar al 100, esto no me va a parar, vamos a echarle ganas”.

La también cantante se mostró sentada en una silla de ruedas, así enseñó que por el momento mantendría su rodilla inmovilizada. Ninel comentó que durante el viaje comió mucho, y es que no le vio ningún problema porque todo mejoraría cuando comenzara a entrenar nuevamente, pero no podrá ser posible hasta que el médico se lo indique.

“Me están dando mi terapia en mi jaloncito. Por favor, necesito ir al gimnasio. Bien confiada, come y come. Dije: ‘Regresando (de mi viaje) me pongo a entrenar y traz’. Hay que actuar, hay que actuar”, contó.

El doctor que se encuentra tratando su caso y dijo que haría todo lo que estuviese en sus manos para que ella, dentro de poco, retome sus ejercicios: “El ligamento se te sobreestiró un poco, pero con el ultrasonido vamos a poder relajar el tendón y aparte el músculo para que puedas regresar al entrenamiento poco a poco”.

