Pitbull Cruz lanza dura crítica a los jueces sobre el empate entre Davis y Lamont

El boxeador mexicano y antiguo campeón mundial, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, se pronunció sobre la decisión tomada por los jueces y por el réferi Steve Willis sobre el enfrentamiento protagonizado entre Gervonta Davis y Lamont Roach; esto por no marcar una caída clave protagonizada por el estadounidense que pudo haber dado un resultado diferente en el cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó el pugilista azteca durante una entrevista ofrecida para Fight Hub, donde compartió su opinión sobre la cuestionable situación registrada en el noveno asalto cuando Gervonta Davis se arrodilló en la lona.

“Dieron una gran pelea. Me sorprendió la pelea que dio Lamont Roach y bueno, fue una gran pelea para toda la afición”, expresó al tratar la situación registrada en el combate y que ha generado una ola de comentarios al respecto por parte de diversas autoridades y peleadores de todo el planeta.

“No, yo creo que no, creo que le quedaron a deber la caída a Lamont Roach. Pero bueno, decisión de los jueces y del réferi que no le hizo válida la caída, no le hizo el conteo”, agregó Cruz.

Para finalizar, Isaac Cruz también consideró que Gervonta no apostó por una contundente victoria contra Lamont y esto fue lo que terminó afectando el esquema del encuentro hasta convertirse en la polémica que fue; a pesar de esto sostuvo que le gustaría poder ver una revancha entre ambos debido a que hasta el noveno asalto habían ofrecido un buen espectáculo.

“Nada más apostó a un solo round, a un solo golpe para poderlo noquear, a lo cual Lamont venía muy bien preparado, muy bien concentrado en el plan de trabajo. A Tank le faltó presionar, tirar más golpes para ser más contundente y más efectivo a la hora de la victoria. Sería muy agradable, la primera estuvo muy buena y yo creo que una segunda también”, concluyó el mexicano en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez considera que Gervonta Davis “debió ser descalificado” en su pelea ante Lamont Roach

–Zurdo Ramírez ya tendría rival para regresar al cuadrilátero

–Mauricio Sulaimán se pronuncia tras la polémica pelea de Gervonta Davis