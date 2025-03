Prohíben a Canelo Álvarez presumir su cinturón del CMB en careo ante Scull

El cara a cara entre Canelo Álvarez y William Scull durante la primera rueda de prensa promocional para su pelea en mayo dejó un momento peculiar que involucró al Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Durante el tradicional careo final, donde los campeones suelen mostrar sus títulos ante las cámaras, Canelo apareció sin los cinturones del CMB, la AMB y la OMB, lo que llamó la atención de todos.

En un momento clave, Canelo le preguntó a Turki Alalshikh, el promotor saudí, si podía mostrar el cinturón del CMB. Eddy Reynoso, su entrenador, se acercó para colocarle la faja ‘verde y oro’ en el hombro, pero la respuesta de Turki fue contundente: “No, no, no, sin cinturón”. Mientras decía esto, Turki sostenía el cinturón de la revista The Ring y la faja que él mismo había creado para la pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk en mayo de 2024.

Este gesto no pasó desapercibido por los fanáticos, quienes rápidamente interpretaron que Turki Alalshikh buscaba reducir la influencia de los cuatro organismos más importantes del boxeo profesional (CMB, AMB, OMB y FIB) y dar más relevancia al título de The Ring y al cinturón creado por su propia promotora.

El incidente durante la rueda de prensa de Canelo y Scull no solo generó polémica, sino que también puso en evidencia las tensiones entre los organismos tradicionales y las nuevas figuras que buscan cambiar el panorama del boxeo profesional.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez considera que Gervonta Davis “debió ser descalificado” en su pelea ante Lamont Roach

–Amanda Serrano se enfrentará por tercera vez a Katie Taylor

–Zurdo Ramírez ya tendría rival para regresar al cuadrilátero