Devin Haney se pronuncia tras la polémica se Gervonta Davis

El boxeador estadounidense Devin Haney consideró que el peleador Lamont Roach fue el gran vencedor del combate que protagonizó hace unos días contra Gervonta Davis ante la polémica registrada en el cuadrilátero por su compatriota; sostuvo que eso debió haberle declarado la victoria por parte de los jueces y cuestionó el trabajo realizado el sábado pasado.

Estas declaraciones las realizó el peleador norteamericano durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde lamentó lo ocurrido en el Barclays Center de Nueva York tras la arrodillada de Gervonta Davis y que no fuera declarado como una caída en la lona; ante este motivo manifestó que el vencedor de este duelo fue Roach y no debió declararse un empate.

“Sabía que Lamont iba en serio y que iba a pelear, pero creo que lo hizo mucho mejor de lo que pensaba. Creo que ganó la pelea. No haber contado la caída fue algo inaudito. Es la primera vez que lo veo con mis propios ojos”, manifestó Haney al analizar el combate.

Recordemos que el réferi Steve Willis no marcó como caída cuando Tank Davis colocó la rodilla en la lona, un hecho que ha sido cuestionado por una gran variedad de pugilistas de diferentes divisiones y especialistas del deporte, llegando al punto de ser tratado por la Comisión Atlética de la ciudad de Nueva York.

Para finalizar, Haney aseguró que conoce muy bien a Lamont desde que eran niños y sabía que no se iba a rendir en ningún momento del enfrentamiento y que estaría dispuesto a todo para poder quedarse con la victoria; a pesar de esto Gervonta partía como el gran favorito incluso para noquearlo y quedarse con el triunfo.

“Siempre supe que Lamont no iba a rendirse. Conozco a Lamont desde que éramos niños. Así que, llegamos juntos a la fama como amateurs”, concluyó el peleador estadounidense en sus declaraciones para The Ring.

