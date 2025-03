DT de Querétaro critica la falta de oportunidades para los técnicos jóvenes en México

El director técnico de los Gallos Blancos de Querétaro, Benjamín Mora, está viviendo una nueva oportunidad dentro de la Liga MX tras vivir una etapa de su carrera en Canadá y el sudeste asiático; ante este motivo se mostró contento por su papel dentro del club pero al mismo tiempo resaltó las pocas oportunidades que viven los entrenadores jóvenes en la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa posterior a la derrota 1-0 que sufrieron ante los Tigres de la UANL, donde sostuvo que el campeonato azteca debe seguir apostando por el conocimiento de sus entrenadores más jóvenes para darle frescura al deporte y dejar a un lado la contratación de tantos técnicos extranjeros.

“No soy quien para juzgar esa situación, pero lo que se ve a veces no se juzga, cada quien tiene su camino. El mío ha sido largo, 13 o 15 años como entrenador. Tengo mi propio recorrido, estoy orgulloso de él y me siento completamente satisfecho. Otros tienen otro camino y no los juzgo. Lo que sí puedo decir es que hay talento, hay preparación. Es una rueda de la fortuna, hoy empezamos el torneo con tres mexicanos, hoy somos cinco. El extranjero siempre ha venido al país a ofrecernos algo, el futbol mexicano también está creciendo a su velocidad”, expresó.

Mora también aplaudió la oportunidad que está viviendo Guido Pizarro como nuevo director técnico de los Tigres de la UANL a pocos días de haberse retirado como jugador profesional; afirmó que hablaron antes del juego y le expresó el mayor de los éxitos para poder tener una buena pasantía al mando de los felinos.

“Ojalá Tigres gane fuera de la cancha lo que perdió dentro con Guido. Le dije cuando lo saludé que el equipo había perdido a alguien importante dentro de la cancha, pero ojala lo ganara en la conducción. Debe tomar esa experiencia en Primera División y esperemos le pueda dar a Tigres dividendos. Ojalá la decisión sea para favor de ellos”, resaltó en sus declaraciones ante los medios.

Lamenta la derrota

Para finalizar, Benjamín Mora lamentó la derrota que sufrieron ante los Tigres y aseguró que seguirán trabajando en poder conseguir los mejores resultados posibles en los próximos partidos para poder luchar por un puesto para la Liguilla del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

“Siempre uno que pisa este estadio sabe que es un Volcán, la gente juega un papel importante, Tigres sabemos está bien trabajado, es un desafío importante. Quisimos ser un equipo sólido, con personalidad, sabíamos que era difícil tener la posesión del balón, quisimos hacer daño con nuestras herramientas. Nos cae temprano el gol y te baja un poco el ánimo, pero no el orden. Me voy contento, no nos gusta perder y nos vamos con la frente en alto, le hicimos partido a un rival poderoso”

