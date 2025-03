Mujer murió tras ser hallada sin ropa en un techo cerca del estadio New York Yankees: misterio policial

Una mujer de 41 años murió después de ser encontrada desnuda en el techo de un edificio cerca del Yankee Stadium en El Bronx (NYC).

La policía se presentó en la parte superior de un edificio en River Ave. cerca de E. 158th St. alrededor de las 7:30 p.m. del jueves después de que un mecánico de ascensores fue al techo por una llamada de mantenimiento y encontró a la mujer boca arriba y sin ropa.

El edificio está al otro lado de la calle de Elston Gene Howard Field, donde estaba el antiguo Yankee Stadium antes de que se construyera el nuevo a una cuadra de distancia en W. 161st St., detalló Daily News.

La mujer murió en el lugar, dijo NYPD. Su nombre no fue revelado de inmediato pendiente de notificación familiar. No está claro si ella residía en ese edificio. No había signos obvios de trauma, aunque tenía moretones en la cara, las rodillas y las caderas, dijeron fuentes policiales. La Oficina del Médico Forense de la ciudad (OCME) debe determinar la causa del deceso.

Horas antes, también el jueves, Pamela Alcántara, joven de 26 años que había sido reportada desaparecida el domingo en El Bronx (NYC), fue encontrada muerta en una maleta en Yonkers y su ex novio fue arrestado como sospechoso.

