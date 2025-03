Karla Sofía Gascón tras ataques por sus tuits: “Contemplé lo impensable”

Tras el torbellino de ataques y críticas de su nominación a los premios Oscar por su participación en la película ‘Emilia Pérez’ y particularmente por los tuits ofensivos que escribió en años anteriores, Karla Sofía Gascón reveló que llegó a contemplar “lo impensable”.

En un documento que dio a conocer el portal The Hollywood Reporter, la actriz compartió por primera vez cómo vivió ese oscuro capítulo de su vida.

“En este último episodio, el más comentado y expuesto de mi vida, se crearon varias cuentas falsas a mi nombre para aumentar el dolor y la confusión. Me lanzaron acusaciones absurdas y hasta delirantes que hirieron profundamente mi espíritu. Las cosas escalaron a un punto, y tan rápido, que no podía ni respirar”, dijo.

La magnitud del dolor fue tal que la actriz llegó a reconocer que, en los momentos más abrumadores, llegó a albergar pensamientos que nunca había considerado antes.

“En medio de esta inesperada y devastadora tormenta, ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable. He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales”, agregó.

El contexto de estos ataques está relacionado con una serie de factores: la nominación al Oscar, los comentarios pasados que ella misma ha lamentado y la temática de la película ‘Emilia Pérez’, en la que se aborda una historia polémica. Sin embargo, a pesar de la presión y las críticas, Gascón ha encontrado una forma de crecer y aprender de lo sucedido.

Ahora, con la tormenta comenzando a calmarse, la actriz sigue adelante, renovada y con una visión más clara de lo que ha aprendido de este proceso.

“Ahora que la tormenta se está calmando un poco y lo peor ya pasó (o eso espero), empiezo a ver con claridad lo que he aprendido. He aprendido que el odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio”.

“Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas y los errores no pueden limpiar otros errores, sobre todo cuando la mentira y la falsedad proliferan por todas partes y cuando lo único que me envían de vuelta es pura rabia, acoso descarado, vejación, desprecio y hasta amenazas de muerte“, compartió.

Karla Sofía Gascón Reflects on Tumultuous Oscars Season: "The Pain Has Been So Overwhelming That I Contemplated the Unthinkable" https://t.co/YTpLDY4Vla — The Hollywood Reporter (@THR) March 8, 2025

Para finalizar, Karla Sofía Gascón también se manifestó a favor de México, al que reconoce como el país que impulsó su carrera, y al que asegura le tiene mucho respeto.

“México ocupa un lugar indeleble en mi corazón. En este país magnético y maravilloso, me fue posible forjar mi carrera como actor y he recibido amistad, cariño y calor humano que jamás olvidaré. Desde el día en que mi querido Julián Pastor, un legendario director de cine, me abrió las puertas, mi amor por esta tierra y su gente se hizo eterno.

“Mi compromiso de defender a México, a todos los mexicanos y a los derechos de los más desfavorecidos sigue siendo firme. Siempre me encontrarás en el lado opuesto del fanatismo, la imposición, el patriarcado, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la irracionalidad”, sentenció.

