Ben Stiller reveló su mayor fracaso en el cine: “Nadie la vio y las críticas fueron horribles”

El estreno de “Zoolander 2” no fue lo esperado para muchos, incluso sus actores están de acuerdo con ello, y han mostrado su descontento con el resultado de esta segunda producción y el fracaso que generó esta en la taquilla mundial.

El actor Ben Stiller recuerda “Zoolander 2” y todavía no entiende por qué no alcanzó el éxito de la primera película, la cual se estrenó en 2001 y, a diferencia de la segunda, fue un total éxito en los cines del mundo.

Con una inversión millonaria, un elenco repleto de estrellas y el antecedente de una película de culto, todo indicaba que la continuación de la historia de Derek Zoolander sería un éxito, pero esto no fue lo que ocurrió.

La crítica y los expertos del cine, el público y televidentes en general, ignoraron la cinta, con malos comentarios y una experiencia negativa, para lo que Stiller reconoció que cambió su vida artística y personal.

Stiller habló acerca de “Zoolander 2” lo que describió como un duro golpe profesional y personal e incluso lo llevó a replantearse su carrera, tomando la decisión de alejarse del mundo de la comedia por un tiempo y buscar un nuevo rumbo.

“Pensaba que todo el mundo iba a querer verla, pero no. Y entonces fue como: ‘Ah, Ah… Fue un verdadero error. Nadie la fue a ver y las críticas fueron horribles’”, sostuvo el actor en conversaciones recientes con el podcast Fail Better de David Duchovny.

La segunda película de “Zoolander” contó con una inversión de 50 millones de dólares, pero simplemente alcanzó a recaudar 29 millones en Estados Unidos y Canadá, según Variety, lo que la convirtió en uno de los mayores fracasos de su carrera, a diferencia de la primera que logró recaudar 45,2 millones de dólares con un presupuesto menor de 28 millones.

Diferentes razones llevaron al desastre de la producción, con 15 años de espacio entre la primera y la segunda. Uno de los motivos fue el cambio en la industria cinematográfica, donde una propuesta de ese estilo no estaba dentro de los intereses del público.

“Zoolander 2” fue considerada por muchos como “anticuada y poco graciosa” mientras que el humor de la misma fue descrito como “un intento desesperado de revivir un chiste que ya había caducado”.

El protagonista, Ben Stiller reaccionó a la respuesta del público y para él, no era la película lo que estuvo mal, pensó que su capacidad para hacer reír y entretener a la fanaticada y al público en general había desaparecido.

“Lo que más me asustaba era la idea de estar perdiendo la gracia y la capacidad para cuestionarme a mí mismo. En Zoolander 2 fui a ciegas. Y está claro que aquello me afectó durante mucho tiempo. Me dejó completamente decepcionado, no sabía que era tan mala”, agregó.

Sin embargo, Stiller ve esta situación como un punto de inflexión en su carrera, y reconoció que si hubiese tenido el éxito esperado, posiblemente se habría producido una tercera entrega de Zoolander e incluso él habría aceptado una nueva oferta para hacer otra comedia, pero esta desmotivación lo llevó a tomar un respiro y replantear su carrera.

“Tuve el espacio para quedarme a solas conmigo mismo y asumir el golpe, y eso me dio tiempo para sacar adelante otros proyectos en los que había estado trabajando, algunos de los cuales no eran comedias”, remarcó durante la entrevista.

Y después de ello, en 2018 dirigió “Escape at Dannemora”, una miniserie basada en una fuga real de prisión, protagonizada por Rosanna Arquette, Paul Dano y Benicio del Toro, siendo un éxito total que le permitió obtener 12 nominaciones en los premios Emmy.

Y recientemente Stiller tuvo otro gran éxito, en el que fue el protagonista detrás de cámara, dirigiendo “Severance”, la serie de Apple TV+ que recibió múltiples nominaciones a los premios Emmy.

“Es muy difícil analizar por qué los críticos aman o detestan algo. Siempre me sorprende cuando algo es muy bien recibido, y también cuando es muy odiado. Zoolander 2, probablemente. Es difícil pensar que fue tan mala, que a la gente no le gustó tanto. Pero quizá me equivoqué”, remarcó.