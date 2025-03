La Fuerza Aérea interceptó avión que volaba cerca de la mansión de Trump en Mar-a-Lago

El domingo, aviones de combate de la Fuerza Aérea interceptaron un avión particular que volaba muy cerca de la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, cuyo espacio aéreo está restringido. El presidente se encontraba en el campo de golf de West Palm Beach cuando ocurrió el suceso.

La agencia de información The Associated Press (AP) informó que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) envió un comunicado en donde compartió detalles del incidente en Florida, mientras Trump se encontraba terminando una ronda de golf.

Lanzaron bengalas al piloto civil

En cuanto vieron la aeronave civil, que fue alrededor de las 1:15 de la tarde del domingo 9 de marzo, los aviones F-16 lanzaron bengalas para llamar la atención del piloto y lo escoltaron fuera del área restringida de manera segura, según dicta el comunicado de NORAD.

“El cumplimiento de los procedimientos de la TFR es esencial para garantizar la seguridad de los vuelos, la seguridad nacional y la seguridad del presidente”, dijo en un comunicado el general Gregory Guillot, comandante del NORAD y del Comando Norte de los EE.UU.

Esta es la segunda vez en tan solo 48 horas que NORAD realiza una intervención similar, ya que el sábado 8 de marzo por la mañana poco después de que Trump llegara al campo de golf desde su club y residencia privada en Mar-a-Lago, sucedió algo muy similar.

Las bengalas no representan peligro

Las intrusiones en el espacio aéreo del sur de Florida, que está muy congestionado, provocaron intercepciones de aviones de combate, pero no alteraron el cronograma de Trump ni afectaron su seguridad.

NORAD dice que las bengalas pueden haber sido visibles desde tierra, pero se apagan rápidamente y no representan peligro, informó The Associated Press.

Los funcionarios federales mantienen una restricción de vuelo permanente sobre el club de Donald Trump en Florida, que se expande a un radio de 30 millas náuticas cuando el presidente está en la residencia.

Han respondido a 20 incidentes

NORAD ha informado sobre la frecuencia de las intrusiones desde la toma de posesión de Trump, el pasado 20 de enero, diciendo que han respondido a más de 20 incidentes.

“Los procedimientos no son opcionales, y el excesivo número de infracciones recientes de la TFR indica que muchos aviadores civiles no leen los Avisos a los Aviadores, o NOTAMS, antes de cada vuelo, como lo exige la FAA, y ha dado lugar a múltiples respuestas de los aviones de combate del NORAD para guiar a los aviones infractores fuera de la TFR”, continuó en el comunicado, según publicó AP.

Las restricciones fueron emitidas por la FAA a partir de las 6:45 p.m. del viernes y se extendieron hasta las 6:30 p.m. del domingo. Durante este periodo, los pilotos deben desviar sus rutas.

Con información de AP

