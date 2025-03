Lionel Messi quiere que David Beckham salga del retiro con el Inter Miami

El mundo del fútbol se ha visto marcado por una increíble noticia que fue revelada por el propio presidente del Inter Miami de la Major League Soccer, David Beckham, quien afirmó que el argentino Lionel Messi le solicitó que abandone su retiro y regrese una vez más a las canchas de manera profesional a sus casi 50 años.

Beckham es recordado como una de las más importantes figuras inglesas dentro de la historia del fútbol y al mismo tiempo se ha consagrado como un impresionante empresario; por lo que grandes estrellas del balompié mundial como Lionel Messi se mantienen en un constante trabajo para poder verlo nuevamente con un uniforme y así poder jugar con ellos.

Estas declaraciones las realizó el propietario del Inter Miami durante una entrevista ofrecida para la revista Men’s Health, donde detalló que no es solo el argentino quien desea este objetivo, sino también tras grandes figuras de su club como Luis Suárez y Sergio Busquets.

“Cada vez que voy por ahí, ellos siempre están encima. Leo (Messi) y luego Luis (Suárez), Jordi (Alba), Sergio (Busquets)… Se dan vuelta y me dicen “¡Vamos, vamos! Únete a nosotros”, expresó el directivo en sus declaraciones.

Inter Miami team co-owner and former soccer star David Beckham, right, smiles as Inter Miami’s and Argentina’s national team player Lionel Messi receives the 2023 Ballon d’Or trophy from during the 67th Ballon d’Or (Golden Ball) award ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, France, Monday, Oct. 30, 2023. (AP Photo/Michel Euler)

Durante la entrevista Beckham se sinceró y afirmó que extraña por completo jugar al fútbol de manera profesional y la petición de Messi lo ha hecho pensar mucho al respecto sobre si desea regresar a las canchas una vez más para defender a su propio club en la lucha por el título de campeón de la Major League Soccer (MLS).

“Lo gracioso fue que el otro día estaban jugando con un balón para Adidas, filmando algunas escenas para mis nuevas botas Predator. Estaban haciendo algunos tiros libres, dando algunos pases largos y me emocioné demasiado”, resaltó.

“Probablemente no debería decirlo, pero crecí en una época en la que no hacía mucho calentamiento ni estiramiento. Así que no era raro que tomara algunas pelotas en la línea de medio campo y las enviara al arco o travesaño”, concluyó el británico en la entrevista.

Beckham se retiró hace 12 años del fútbol profesional, cuando tenía 38 años, siendo su último equipo el París Saint Germain (PSG); a pesar de eso también formó parte de grandes instituciones deportivas de toda Europa como el Manchester Unites de Inglaterra, el Real Madrid de España y el Milan de Italia.

