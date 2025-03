Despiden a más 2,000 guardias de prisiones en Nueva York tras huelga “ilegal”

Más de 2,000 guardias de prisiones fueron despedidos ayer por la gobernación de Nueva York por no regresar a trabajar después al final de una huelga que paralizó el sistema penitenciario del estado.

Varios reclusos murieron desde que comenzaron las huelgas alrededor del estado, aunque no estaba claro si las condiciones penitenciarias relacionadas con el paro causaron los decesos, destacó Associated Press.

La huelga fue declarada terminada por la gobernación, afirmando que suficientes oficiales habían regresado al trabajo para declarar el fin del paro. “Después de 22 días de huelga ilegal, la gobernadora y yo estamos felices de informar que ahora ha terminado”, dijo durante una conferencia de prensa virtual Daniel Martuscello, Comisionado de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York (DOCCS)

La gobernación y el sindicato de guardias llegaron a un nuevo acuerdo para poner fin a la huelga este fin de semana, pero dependía de que al menos 85% del personal regresara al trabajo el lunes por la mañana. Aunque el número no alcanzó ese objetivo necesario para activar el acuerdo, Martuscello dijo que el estado cumpliría con las horas extras y algunas otras disposiciones.

Martuscello dijo que la Guardia Nacional (NG) permanecería en las prisiones en una posición de apoyo mientras el DOCCS emprende una campaña agresiva de reclutamiento para atraer a más empleados. Alrededor de 10,000 miembros del personal de seguridad están disponibles para trabajar en las prisiones de todo el estado, dijo el comisionado, en comparación con los 13,500 que había antes de la huelga.

“Se han enviado cartas de despido a más de 2,000 oficiales que permanecieron en huelga. Los oficiales y sargentos que no tenían licencia médica aprobada previamente y no regresaron antes de esta mañana, la fecha límite de las 6:45 a.m., han sido despedidos con efecto inmediato”, dijo Martuscello.

El sindicato de guardias, la Asociación Benevolente de Oficiales Correccionales y Policías del Estado Nueva York (NYSCOPBA), no ha emitido comentarios tras el acuerdo y los despidos. El sindicato de trabajadores penitenciarios, que tiene unos 17,000 miembros, no convocó las huelgas, pero había dicho que quería trabajar con la gobernadora para resolver la disputa laboral.

Los guardias molestos por las condiciones de trabajo comenzaron a abandonar el trabajo el 17 de febrero en muchas prisiones estatales, lo que llevó a la gobernadora Kathy Hochul a enviar tropas de la Guardia Nacional para mantener las operaciones. Los reclusos se han quejado del deterioro de las condiciones tras las rejas desde la huelga y la muerte de un hombre de 22 años este mes en una prisión cerca de Utica está siendo investigada por un fiscal especial.

El paró violó una ley estatal que prohíbe las huelgas de la mayoría de los empleados públicos y no fue respaldada por el sindicato de guardias. Dos acuerdos anteriores destinados a poner fin al paro no lograron convencer a suficientes guardias para que volvieran a trabajar como para terminar la crisis.

El fiscal de distrito del condado Onondaga, William Fitzpatrick, está investigando el deceso de Messiah Nantwi en la prisión Mid-State Correctional Facility el 1 de marzo. Las autoridades se han negado a proporcionar detalles, pero un expediente judicial presentado por la oficina del fiscal general dice que hay “causa probable para creer” que hasta nueve funcionarios penitenciarios causaron o podrían estar implicados en su muerte.