Gisele Bündchen reaparece en traje de baño tras el nacimiento de su bebé

La modelo brasileña Gisele Bündchen, quien recientemente dio la bienvenida a su tercer hijo, y el primero con su nuevo novio Joaquim Valente, reapareció este fin de semana en familia, disfrutando en traje de baño a bordo de un yate.

Fue en febrero de este año, cuando la pareja celebró la llegada de su primer bebé, dos años después de la ruptura de Bündchen con Tom Brady, la exestrella de la NFL. Esa separación, anunciada en noviembre de 2022, marcó un nuevo capítulo en la vida de la modelo.

El fin de semana pasado, la brasileña fue vista disfrutando de un día tranquilo en un yate en las aguas de Miami. Gisele lució un conjunto compuesto por un traje de baño con estampado de leopardo, una falda negra y unas gafas de sol.

Gisele luce increíble en un traje de baño de una pieza. Crédito: Splash News | Grosby Group

A lo largo del recorrido, la supermodelo se mostró tranquila, disfrutando de tiempo junto a su hija Vivian, con quien se recostó en la cubierta del yate para tomar el sol.

Por su parte, Joaquim Valente estuvo al tanto de las necesidades de Gisele y sus hijos desde la cabina del yate, asegurándose de que todos estuvieran cómodos.

La familia disfrutó de una tarde relajada. Crédito: Splash News | Grosby Group

A pesar de que la familia disfrutaba de un momento agradable, el bebé recién nacido no fue visto en las fotos. Según informó una fuente a Page Six, no se sabe si el pequeño acompañaba a los padres o si se encontraba en casa con una niñera.

“Esta es la primera vez que vemos a Gisele y Joaquim desde que dio a luz al primer hijo de la pareja. El bebé no está fotografiado aquí… no está claro si su pequeño estaba con ellos o en la casa con una niñera“, señaló el infiormante.

La aparición pública de Gisele no tardó en generar una ola de reacciones en redes sociales. Mientras hubo algunos quienes apoyaron para que gozara de “unas merecidas vacaciones”, otros pusieron en tela de juicio su labor como mamá al no estar atendiendo a su bebé.

Cabe recordar que hace algunos meses, Gisele aseguró que comenzó su relación con Joaquim Valente hasta casi un año después de su separación con Tom Brady.

En octubre de 2024, la modelo anunció su embarazo, asegurándose de informar l anoticia a su exesposo antes de que los medios de comunicación se enteraran.

Sigue leyendo: