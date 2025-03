Juan Brunetta habla de su cambio de posición dentro de los Tigres

El futbolista de los Tigres de la UANL, Juan Brunetta, se ha convertido en uno de los principales autores de gol dentro del equipo al sumar un total de cinco tantos en el presente torneo Clausura 2025 de la Liga MX; a pesar de este hecho el nuevo entrenador Guido Pizarro tomó la decisión de alejarlo un poco del arco y colocarlo como volante interior para apoyar nuevas formas a la institución felina.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación tras esta designación el jugador no se sintió mal por la medida y en cambio resaltó que ya ha jugado en esta posición desde que militaba en el Parma de Italia, por lo que es algo con lo que se siente bastante bien y solo se enfoca en seguir ayudando al club en sumar las victorias necesarias para avanzar a la Liguilla.

“Ya lo hice en Italia en esa posición y no la desconozco… la conozco, jugué bastante tiempo ahí y la forma de juego de Guido es una posición que me queda bien, lo puedo hacer ahí o jugar más delante, a disposición de lo que Guido quiera de mí, obviamente estoy un poco más lejos del arco, pero el otro día el gol cayó saliendo desde atrás, así que no es un impedimento estar cerca del área, me siento cómodo en cualquiera de esas posiciones”, expresó.

San Nicolás de los Garza, 25 de febrero de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Tigres de la UANL y los Bravos de FC Juárez, realizado en el estadio Universitario. Foto: Imago7/ Juan Angel Ovalle

El jugador afirmó que se siente bastante confiado en el buen papel que tendrá Nico Ibáñez en la delantera y aseguró que esto será positivo para el club en poder sumar la mayor cantidad de goles posibles para poder quedarse con los triunfos en las jornadas que restan del torneo Clausura 2025.

“Si puedo convertir , bienvenido sea, lo importante es el equipo, Nico se reencontró y es importante. Más allá de que es una posición que juego más atrás, no me va a impedirá llegar al área o estar cerca de la zona de gol, mi prioridad en el equipo en esa posición es otra, pero lo importante es el equipo, que le vaya bien, si se da el gol bienvenido sea, pero lo importante es que el equipo gane”, resaltó Brunetta en sus declaraciones.

Respalda a Guido

Para finalizar, Brunetta sostuvo que todos los miembros de la plantilla de los Tigres se encuentran bastante contentos con la presencia de Guido Pizarro y han venido trabajando arduamente en poder cumplir con todas sus expectativas al ser una figura que respetan y valoran mucho por toda la carrera que mantuvo con los universitarios los últimos años.

“Creo que el equipo está bien, ya venimos hace un tiempo que estamos fuertes y convencidos de lo que quiere, ahora con Guido trabajando de la misma forma y con toda la garra, ilusión de conseguir objetivos para el club, ya mañana un partido importante para dar un paso más con un rival difícil, sacamos buen resultado allá, sacamos ventaja, pensando en mañana y concentrados en avanzar de fase”, concluyó.

