Supuesta ex amante de Toni Costa estalló en su contra

A mediados del mes de enero, Evelyn Beltrán ofreció una exclusiva a People en Español donde habló de lo que fue su relación amorosa con Toni Costa. Sin duda, sus declaraciones fueron muy contundentes, ya que él aparentemente le habría sido infiel a lo largo de los años en los que estuvieron como pareja.

El bailarín de origen español le dio una exclusiva a Mandy Fridmann y no dudó en responderle a Evelyn para aclarar que las cosas no eran de la manera en la que ella lo planteó. Además, Toni descartó haber sostenido una relación con Juley Mejía, ya que expresó que todo fue una simple amistad con cercanía. Sin embargo, este fin de semana ella compartió una foto de él que parece demostrar lo contrario.

Mejía, a través de sus historias de la red social Instagram, subió una postal donde él se muestra posando en ropa interior, mientras que en la parte superior derecha todo parece indicar que es una videollamada, y que acompañó con el siguiente mensaje: “Y mientras más recuerde, más intenso se pone esto. Ya no soy diplomática”.

Juley agregó que, por lo pronto, no pretende dejar de seguir divulgando detalles de la cercanía que tuvo con Toni, al mismo espera que en algún momento él le dé la cara para hablar de lo ocurrido.

“Cuando se disculpe con mi papá, cuando a mí me dé la gana, cuando llueva de abajo para arriba y cuando me diga la verdad en mi cara. Mientras, saldrá todo lo que recuerdo y lo que no. Hay gente que vive abajo una apariencia estúpida de redes sociales, donde ‘limpiar el nombre’ es lo que más persiguen en la vida y tienen miedo al qué dirán. Entonces, por ahí es su debilidad”, escribió.

Algunos seguidores de la red social de la camarita la criticaron por haber tomado la determinación de subir una foto del bailarín en ropa interior, hecho que para algunos no es nada justo, a lo que ella respondió: “Pero contó mi vida privada. A usted le gustaría que la traicionaran? Dios me la bendiga. La leo”.

