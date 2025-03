Toni Costa y Adamari López: una relación cordial por la paz de ambos

Fue en mayo de 2021 cuando Adamari López y Toni Costa decidieron poner fin a su relación sentimental, ya que las cosas entre ellos no estaban funcionando de la manera en que hubiesen querido. Sin embargo, tienen un vínculo que los mantendrá unidos por siempre, y se trata de su pequeña Alaïa, quien recientemente acaba de cumplir 10 años.

La fiesta de su hija fue de fútbol debido a que es práctica ese deporte, y ellos la complacieron por todo lo alto y las fotos no se hicieron esperar. Por ello, el bailarín de origen español se vio en la necesidad de aclarar la relación que sostiene con la presentadora de televisión.

“No nos llevamos bien por Alaïa, para empezar yo me llevo (bien con Adamari) por mí, primero, por mi paz, estabilidad y por el respeto también. Y yo quiero llevarme bien con ella porque es la madre de mi hija y siempre va a ser así, incluso más. Es normal que uno comparta con la mamá de su hija porque al gin y al cabo somos familia, es así, nos va a unir toda la vida”, comenzó diciendo en Instagram.

“Tenemos una hija en común obviamente vamos a juntarnos las veces que haga falta y, no solo eso, es que prácticamente todos los días nos vemos porque si yo llevo a la nena o yo la recojo o ella viene y la recoge, las actividades… Todos los días (nos vemos)”, añadió.

A algunos usuarios de las redes sociales les parece raro verlos juntos, aunque ya no exista una relación de amor entre ellos desde hace cuatro años. Toni explicó que todo proviene de la educación que haya tenido cada persona, pero no olvidó recalcar que su buena relación con Adamari va más allá de su hija para que todos estén bien.

“Yo sé que hay gente que no lo ve así, hay gente que utiliza a los hijos para hacer daño al otro, hay gente que está educada de manera diferente, pero no es nuestro caso. Y recalco que no hacemos esto por ella, lo hacemos por nosotros para empezar. Ella es una persona obviamente sagrada para mí porque es la mamá de mi hija, la que me dio lo más grande mi vida y es así”, agregó.

Sigue leyendo:

· Adamari López dice cómo es dividir las fiestas navideñas con Toni Costa por su hija

· Adamari López cuenta un momento candente con Toni Costa

· Toni Costa contesta a la candente declaración de Adamari López