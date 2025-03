Chocan al ganador de Lamborghini de Shakira: “No fui yo quien estrellé”

El ganador del Lamborghini de Shakira, Michael Mejía, estuvo involucrado en un accidente de tránsito en donde el lujoso vehículo que ganó en el sorteo de la colombiana resultó afectado.

En una entrevista para Billboard en Español, Mejía explicó cómo ocurrió el accidente de tránsito. Según su relato, otro conductor fue quien causó el accidente. Asimismo aseguró que le dio mucho miedo haberse visto envuelto en un accidente de este tipo.

“Simplemente me chocaron. No fui yo quien estrellé. Iba a cruzar una calle y venía un carro a toda velocidad, y seguro el man venía distraído. Fue un momento bastante de susto. Afortunadamente no me pasó nada, pero fue un momento muy [duro]”, dijo Mejía.

Aunque hace varias semanas dijo que no podía costear los gastos que implica este lujoso carro, Mejía aseguró que tras el accidente el vehículo está siendo restaurado.

El carro se está restaurando. Afortunadamente, estaba pagando un buen seguro, entonces el carro va a quedar como nuevo”

El pasado 6 de diciembre, Michael Mejía se convirtió en el ganador del vehículo Lamborghini morado de Shakira. La cantante hizo un sorteo en sus redes sociales donde el mejor video de sus fans bailando la canción ‘Soltera’ se convertiría en el ganador del vehículo valorado en más de $250,000 dólares.

Mejía se ganó el vehículo y se mostró muy emocionado por convertirse en el ganador del sorteo de Shakira. Sin embargo, con el paso de los meses Mejía experimentó dificultades económicas para mantener el vehículo.

Al momento de entregar el vehículo, Shakira le dio a Mejía un total de $90,000 dólares adicionales para cubrir varios gastos como impuestos, la transferencia del título del vehículo, costos legales y seis meses de pagos de seguro. Mejía, quien es un artista visual, aseguró que tenía intenciones de vender el vehículo debido a los altos costos de mantenimiento.

En una entrevista para Billboard, Mejía aseguró que está recibiendo muchas críticas por su decisión de vender el auto. “Y ahorita lo que está pasando es que todos los fans de Shakira — que en un comienzo me apoyaron — me están odiando porque decidí vender el carro, porque el carro es súper costoso. Entonces, para ellos es como ‘Este hombre es un oportunista. ¿Cómo va a aprovecharse y recibir este premio y venderlo?’ Lo ven como una falta de respeto de pronto hacia Shakira. La realidad es que ese carro es muy caro. Todos los costos mensuales son demasiado caros y no puedo con los costos, simplemente así”.

