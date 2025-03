Hallan muerta a mujer mayor en su hogar en Queens, Nueva York

Detectives de la Comisaría 113 de NYPD están investigando el caso de una mujer mayor que fue hallada muerta en su casa en Locust Manor, Queens (NYC).

La policía respondió a una llamada al 911 sobre una persona que necesitaba atención médica en 172-15 127th Ave. el sábado y al llegar encontraron a una mujer de 64 años inconsciente en el suelo de la sala, reportó ayer QNS.com. El personal de emergencias médicas acudió al lugar y la declaró muerta en la escena.

No está claro quién llamó a 911. La Oficina del Médico Forense Jefe (OCME) no ha determinado la causa y momento de la muerte. No se han realizado arrestos y la investigación continúa en curso. La identidad de la fallecida quedó pendiente de notificación familiar.

También es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas.

A fines de febrero una mujer de 64 años fue golpeada hasta la muerte afuera de su casa en Queens a plena luz y Francisco Sevilla fue arrestado como sospechoso. Días antes un hombre fue acusado de homicidio como sospechoso de golpear fatalmente a su pareja Cheray Jenkins (41), dejando cuatro huérfanos en Long Island (NY). Después de que su familia decidiera donar su corazón, hígado y ambos riñones salvaron las vidas de cuatro personas, según la organización sin fines de lucro LiveOnNY.

También en febrero un anciano de 73 años y su esposa fueron encontrados sin vida con heridas de bala en su casa en un tranquilo pueblo en Long Island (NY) en un homicidio-suicidio. En enero Sandra Coto Navarro fue arrestada en relación con la muerte de José Portillo, superintendente de un edificio en Queens cuyo cuerpo fue hallado metido en dos bolsas de basura y escondido debajo de una cama en un apartamento.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda