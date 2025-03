JCPenney cerrará tiendas en 8 estados

En un año en que se prevé un aumento significativo en el número de cierres de tiendas, JCPenney también se unirá a la tendencia.

Según Coresight Research, el número de cierres de tiendas podría duplicarse este año, y algunos de esos cierres serán de las tiendas de JCPenney.

La compañía ha asegurado que no tiene planes de reducir mucho su número de sucursales, pero sí se realizarán algunos cierres antes de mitad de año.

Cierres de tiendas en 8 estados de EE.UU.

JCPenney ha confirmado que sus tiendas en las siguientes localidades cerrarán el 25 de mayo de 2025:

1. California: San Bruno, en The Shops at Tanforan. Este cierre reducirá el número de tiendas de JCPenney en el estado a 62.

2. Colorado: Denver, en The Shops at Northfield. Este centro comercial también perderá su tienda de Macy’s y está considerando transformar parte del espacio en un complejo de apartamentos.

3. Idaho: Pocatello, en Pine Ridge Mall. Esta tienda tendrá una venta de liquidación con descuentos de entre 20% y 50%.

4. Kansas: Topeka, en West Ridge Mall. Esta tienda será reemplazada por oficinas y restaurantes tras su compra por Advisors Excel.

5. Maryland: Annapolis, en Annapolis Mall. Este centro comercial reemplazará a JCPenney por Hobby Lobby, Grocery Outlet, Onelife Fitness y otros inquilinos aún no anunciados.

6. Carolina del Norte: Asheville, en Asheville Mall. Esta tienda también cerrará sus puertas el 25 de mayo.

7. New Hampshire: Newington, en The Mall at Fox Run. JCPenney será reemplazada por otros comercios luego de que el centro comercial fuera adquirido por Torrington Properties.

8. Virginia Occidental: Charleston, en Charleston Town Center Mall. Después de 42 años de operación, esta tienda también cerrará en mayo.



