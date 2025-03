Dominicano Sandy Alcántara entre las opciones de los Yankees ante la baja de Gerrit Cole

La temporada 2025 de las Grandes Ligas no ha empezado y los New York Yankees ya tienen serios problemas en su rotación abridora. Y es que el as del equipo, Gerrit Cole, tendrá que someterse a una cirugía que lo dejará fuera por el resto del año.

Ante esta situación los Yankees empiezan a ver opciones en el mercado para reemplazar la baja sensible de Cole en la rotación. Uno de los nombres que empieza a sonar como posible opción para Nueva York es el del dominicano Sandy Alcántara.

Y es que según reporta el diario The Athletic el dominicano ganador del premio Cy Young en 2022 es una de las opciones más fuertes que tienen los Yankees para suplir a Cole como abridor en la rotación para la temporada 2025.

Sandy Alcántara durante una práctica con Miami Marlins. Crédito: Jeff Roberson | AP

Alcántara se perdió toda la temporada 2024 luego de someterse a una cirugía Tommy John. Sin embargo sus primeras actuaciones en los Spring Training han dejado buenas sensaciones para que los Yankees lo tomen en cuenta para sumarlo a su roster.

Pero los Miami Marlins no se desprenderán tan fácil del talentoso lanzador diestro. Pues según el mismo informe de The Athletic el equipo del sur de la Florida vendería caro el cambio por Alcántara y exigiría dos prospectos de la talla de Jasson Domínguez y George Lombard Jr. para poder enviar a Sandy a Nueva York.

El dominicano de 29 años firmó en 2022 una extensión de contrato por cinco temporadas y $56 millones de dólares. Con una opción para 2027 por $21 millones de dólares, algo que tendrá que tomar en cuenta los Yankees si quieren adquirir a Alcántara.

Otras opciones para los Yankees

Además de Alcántara los Yankees parecen estar mostrando interés en otros nombres que ayuden a superar la baja de Cole. Algunos reportes señalan lanzadores como Luis Castillo de los Seattle Mariners, Jordan Montgomery de los Arizona Diamondbacks, quien además ya estuvo hace un par de años en los Yankees, o Dylan Cease de los San Diego Padres.

Por el momento los Yankees cuentan en su rotación con Max Fried, Carlos Rodón, Luis Gil, aunque se perderá el inicio de la temporada, Clarke Schmidt, Marcus Stroman y Will Warren. Aunque queda mucho tiempo para que el equipo pueda llegar a un canje por algún abridor para fortalecer su rotación.

Sigue leyendo:

Brian Cashman reconoce que Yankees buscan picheo: “Hay muy poco disponible”

Max Fried deja claro que no pretende llenar el vacío que dejó Gerrit Cole en los Yankees

Yankees rompe su propio récord de ingresos en 2024 con $411 millones de dólares