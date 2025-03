Estadounidenses piensan que la cultura de dar propina se ha salido de control: Encuesta

Casi 9 de cada 10 estadounidenses piensan que las propinas están fuera de control, según una encuesta sobre propinas de WalletHub, donde se consultó sobre una variedad de temas, como cuándo las personas creen que deberían dar propina, si se sienten presionadas a hacerlo y cómo creen que deberían dividirse las gratificaciones.

“Dar propina es un concepto muy estadounidense: no se espera que la mayoría de la gente del mundo dé propina, porque en otros lugares se espera que los empleadores paguen un salario digno a los trabajadores del sector servicios. La cultura de dar propina también se ha expandido rápidamente, y ahora no solo se espera que se dé propina a camareros, bármanes o peluqueros. Cada vez más establecimientos donde normalmente no se daría propina piden un extra al pagar, e incluso se pide a la gente que dé propina en las cajas de autopago sin interacción humana”, dice el reporte.

Puntos clave de la encuesta:

· Punto de inflexión: Casi 9 de cada 10 estadounidenses piensan que la cultura de las propinas se ha salido de control.

· Pasando la pelota: casi 3 de cada 5 estadounidenses creen que las empresas están reemplazando los salarios de los empleados con propinas a los clientes.

· Prohibición de cargos por servicios: el 83% de las personas piensa que se deberían prohibir los cargos automáticos por servicios.

· Impuestos a las propinas: más de 1 de cada 4 estadounidenses piensa que las propinas deberían estar gravadas (como lo están ahora).

Efecto de sugerencia de propina: casi 3 de cada 10 estadounidenses dan menos propina cuando se les presenta una pantalla de sugerencia de propina.

· Califica, no des propina: el 40% de las personas cree que las propinas deberían reemplazarse por un sistema de calificación instantánea de empleados para que las empresas puedan decidir cuánto pagar a su personal.

“Casi 9 de cada 10 personas creen que la cultura de las propinas está fuera de control, según una nueva encuesta de WalletHub, y el 83% opina que deberían prohibirse los cargos automáticos por servicio. La mayoría de la gente quiere ser generosa, pero no quiere que la presionen ni la obliguen a ser generosa constantemente, especialmente cuando antes la propina era opcional”, comentó John Kiernan, Editor de WalletHub.

“También hay que recordar que la mayoría de nosotros tenemos poco dinero debido a la inflación, los altos niveles de deuda y la volatilidad del mercado de valores. No tener suficiente dinero para llegar a fin de mes limita naturalmente la posibilidad de dar propinas, y pedir propinas excesivas puede parecer una burla. Lo que la gente realmente quiere es que las empresas paguen a su propio personal, en lugar de pasarle la responsabilidad a los clientes. La encuesta de WalletHub reveló que el 40 % de las personas cree que las propinas deberían reemplazarse por calificaciones de los empleados que influyan en el salario que las empresas pagan a sus empleados”, agregó Kiernan.

