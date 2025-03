Kylian Mbappé regresa a la selección de Francia tras su buen momento con Real Madrid

El capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, ausente seis meses de los ‘Bleus’, volvió a ser convocado el jueves por Didier Deschamps para los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Croacia (20-23 de marzo).

La última aparición del atacante del Real Madrid con la selección fue en septiembre de 2024 contra Bélgica (2-0).

Desde ese partido, Mbappé atravesó una serie de contratiempos dentro y fuera de los terrenos de juego que le apartaron de las convocatorias de octubre y noviembre.

La gran novedad de la lista de 24 jugadores retenidos por Deschamps es la primera convocatoria del joven atacante del París Saint-Germain, Désiré Doué, de 19 años.

Más allá de la llamada a Doué, el resto de la lista de Deschamps no tiene grandes sorpresas, con el regreso lógico de Ousmane Dembélé y Arelien Tchouaméni, ausentes por lesión en noviembre.

Deschamps confirma la capitanía de Mbappé

Minutos después de confirmarse la convocatoria de Kylian Mbappé, Didier Deschamps aseguró a los medios de comunicación, en rueda de prensa, que el jugador del Real Madrid portará el brazalete en los dos próximos compromisos de la se lección francesa, ambos contra Croacia.

“Sí, Mbappé será capitán. He hablado con él y no tengo que dar más detalles de las conversaciones que he mantenido con él”, dijo.

También salió en su defensa cuando un periodista le achacó que el capitán de la tricolor se ausenta, en calidad de capitán, de muchas ruedas de prensa en sus “obligaciones mediáticas”.

“Ah obligaciones mediáticas, hay obligaciones que se vuelven más importantes y que exponen… No soy yo ni Raphael (el jefe de prensa de Francia) quien rechaza las entrevistas, sino los jugadores. Las obligaciones mediáticas ocupan mucho espacio y Kylian cumple con sus obligaciones aunque no hable a menudo con la prensa. También requiere mucha energía y puede haber riesgos cuando se trata de ciertas preguntas y temas. Kylian sabe, y está bien, que hay obligaciones. Participará en las dos ruedas de prensa que daremos”, cerró Deschamps.

