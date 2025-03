Nodal habla sobre el odio que recibe en las redes

Si mencionas una de las vidas más controversiales del mundo del entretenimiento, no podemos pasar por alto a Christian Nodal, quien de manera constante ocupa los principales titulares. Sin embargo, este aspecto no sería el único, ya que su matrimonio con Ángela Aguilar tampoco lo ha favorecido, por haber iniciado de una forma tan rápida tras terminar su relación con la argentina Cazzu.

El intérprete del regional mexicano tiene previsto presentarse el próximo 14 de marzo en la Plaza de Toros en la Ciudad de México y ofreció algunos detalles en exclusiva para N+. Además, también abordó otro tema: todos los comentarios negativos que puede recibir en las diversas plataformas tecnológicas.

“De eso van las redes sociales actualmente, ya la libertad de expresión se confunde con otras cosas. Al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la consciencia tranquila. Trato de amar a la gente que me rodea y me aman bonito, mientras el núcleo esté sólido, no importa lo que pase detrás de las capas”, dijo durante la entrevista concedida a N+.

Christian Nodal habló en exclusiva para #Despierta con @daniellemx_ y nos cuenta todo sobre su presentación de este viernes en la Plaza de Toros, que su lugar seguro son los escenarios, cómo vive y disfruta de cada presentación. pic.twitter.com/Wqsmfkq1wR — NMás (@nmas) March 12, 2025

El cantante de 26 años destacó que, a pesar de no ser aspectos positivos, finalmente forman parte de la vida y de ser una reconocida figura en el mundo del entretenimiento. Desde su perspectiva, todo va a depender en gran parte en cómo cada quien tome la determinación de ver las cosas que están ocurriendo.

“Al ser figuras públicas estamos abiertos a comentarios tanto bellos como bonitos y la vida se trata de lo que uno quiera que se trate, para donde voltees puedes ver el lado bueno o el lado malo y para serte muy sincero siempre que me subo al escenario es mi lugar seguro”, dijo durante la entrevista.

Nodal detalló que existe un sitio donde la confianza se apodera de él, pese a lo que otros puedan decir, y es que es en una tarima en la que él puede llegar a sentirse en plenitud por tener todo a sus manos: “Es donde yo puedo controlar lo que pasa, amo mucho las canciones que interpreto, amo mucho la conexión con los fans, entonces es mi lugar seguro”.

