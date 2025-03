Sam’s Club anuncia fuerte cambio en sus envíos a partir de agosto

Sam’s Club es una de las cadenas estadounidenses de hipermercados preferidas para surtir grandes cantidades de artículos por un bajo costo, pero en su política incluye un proceso de membresía en el que se deben inscribir los interesados para aprovechar las ofertas y descuentos de la compañía.

La membresía de Sam’s Club permite recibir beneficios exclusivos de promociones especiales, logrando posicionarse entre las primeras preferidas por los consumidores en Estados Unidos, siendo una de las pioneras en este tipo de servicios.

Los estadounidenses se inclinan por adoptar membresías en grandes almacenes para adquirir artículos al mayor por un bajo costo, sin embargo, Sam´s Club implementará cambios en su política de membresía, lo que no ha sido bien visto por algunos de sus afiliados.

Se eliminan los envíos gratis en Sam’s Club

La cadena de minoristas informó a sus miembros Plus que será eliminado un beneficio importante, se trata de un cargo de envío de $8, aunque aclaró que el precio puede variar dependiendo de algunas categorías de productos.

En caso de los miembros de Sam’s Club no alcancen el mínimo de $50 en su carrito de compras en línea, se les aplicará el cargo adicional del envío de la mercancía seleccionada, por el momento se desconocen mayores detalles.

Esta decisión generó malestar en sus clientes quienes se pronunciaron en redes sociales rechazando este cambio en la política de membresía y de envío de las compras realizadas por la tienda en línea de la cadena minorista.

Sin embargo, Sam’s Clubs emitió una comunicación en la que defendió el cambio en las políticas de membresía alegando que el nuevo mínimo en las comprar digitales tiene el objetivo de “ampliar el acceso a diferentes opciones de compra” y facilitar la adquisición de productos en línea, aunque se desconocen los detalles de este nuevo modelo.

Los miembros de Sam’s Club Plus pagan $110 al año por beneficios que los miembros básicos (que pagan $50 anuales) no tienen y entre los principales atractivos se encuentra el envío gratuito, así que el descontento de muchos miembros se acentúa al sentirse perjudicados por este cambio.

La modificación en la política de Sam’s Club llega luego de conocerse los resultados del primer trimestre de Walmart, el cual reveló que Sam’s Club obtuvo 21.400 millones de dólares en ventas netas en EEUU, un aumento del 4,6 % en comparación con el mismo período del año anterior.

En tanto, Walmart también reportó un aumento del 13,3 % en los ingresos por membresías de Sam’s Club, con cifras récord de membresías y un aumento en las suscripciones a la membresía Plus al final del trimestre, todo indicaba cifras positivas, hasta que decidieron pasar del envío gratuito a colocarle precio.

Como resultado, los miembros que pagan la membresía no tardaron en exponer todos los problemas o deficiencias que vieron en su membresía, incluso un exmiembro reveló que decidió cancelar su membresía de Sam’s Club Plus tras reiteradas frustraciones porque los ahorros instantáneos no se aplicaban a sus pedidos en línea.

Adicionalmente, consideraron que el cambio de membresía era una estafa alegando que la mayoría de los artículos, por no decir todos, tienen un precio más alto en línea que en la tienda física, haciendo más costosa la compra.

La mayoría presumía que los gastos de envío estaban incluidos en los precios en línea, mientras que los miembros no reciben ninguna recompensa adicional por comprar en línea, es decir, que esta decisión solo beneficiaría a Sam’s Club.