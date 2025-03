Christian Nodal revela si piensa en tener hijos con Ángela Aguilar

El cantante mexicano Christian Nodal habló sobre la posibilidad de tener hijos con su esposa, la cantante Ángela Aguilar. En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Nodal, el artista respondió sobre varios aspectos de su carrera y su matrimonio con la menor de la Dinastía Aguilar.

El matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido blanco de constantes críticas, principalmente por la manera en la que inició su relación bajo rumores de supuesta infidelidad de Nodal hacia su anterior pareja Cazzu. A pesar de las críticas, ambos disfrutan al máximo su matrimonio sin hacer caso a los comentarios negativos.

Sobre si planean tener hijos pronto, el intérprete de ‘Adiós amor’ respondió que por el momento eso no es parte de su plan. “Estamos muy jóvenes. Sí, yo creo que con los años y cuando sea el momento”, respondió el cantante.

De esta manera el cantante respondió una de las dudas más constantes sobre su matrimonio con Ángela Aguilar. Recordemos que Nodal tiene una hija de un año y medio de edad, llamada Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu.

Infante le preguntó a Nodal sobre su repentina relación con Ángela Aguilar y lo felices que son ahora en su matrimonio. “Ahora la vida te sonríe y ya te quedaste aquí, con Ángela”, preguntó el periodista.

Ante esta pregunta el artista no dudó en responder cómo se siente con respecto a su vida amorosa. “También, si. Yo creo que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y el amor es lo más bello que existe. Yo me siento muy afortunado en ese sentido”, aseguró.

En una entrevista para N+ Nodal habló sobre los comentarios negativos que ha recibido tanto él como su esposa en redes sociales. El cantante lamentó que actualmente esta sea una práctica común en el mundo digital.

“Al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila, creo que eso es lo que vale la pena”, aseguró.

Christian Nodal aseguró que lo más importante es el amor que tiene en su vida. “Yo trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también, entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas, de lo que la gente se pueda imaginar”, agregó el cantante.

Christian Nodal realizó una gira promocional para lo que será su primer concierto hoy, viernes 14 de marzo en la Plaza de Toros México.

