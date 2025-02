Christian Nodal soprende a una vendedora al aparecer en su local

El cantante mexicano Christian Nodal continúa causando sensación entre sus fans a pesar de toda la polémica generada por su vida amorosa y su matrimonio con la cantante Ángela Aguilar. Nodal sorprendió a una vendedora al aparecer en su local de comida, lo que desató una fuerte emoción en la señora.

Christian Nodal se encontraba en Guadalajara y decidió ir, junto con un grupo de personas, a una tienda de botanas local. La mujer saludó a los primeros hombres que entraron a su tienda con gran simpatía. Sin embargo, al darse cuenta de la presencia de Christian Nodal estalló en emoción y comenzó a gritar su nombre.

La mujer le dio un abrazo a Nodal, quien se lo respondió con mucho cariño. Fue entonces cuando la vendedora le mencionó a su esposa Ángela Aguilar, asegurando que Nodal tiene “una gran mujer”.

Esto desató un debate en redes sociales pues hubo quienes no estuvieron de acuerdo con las palabras de la vendedora. Recordemos que Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron envueltos en una fuerte polémica debido a los rumores de que el cantante le fue infiel a su expareja Cazzu con Ángela, esto debido al poco tiempo que hubo entre el fin de su relación con la cantante argentina y la confirmación de su relación con Ángela. Nodal ha negado repetidas veces que haya engañado a Cazzu. Sin embargo, en redes sociales no se muestran convencidos y siguen enviando comentarios negativos a la famosa pareja.

El pasado 20 de febrero se celebró el Premio Lo Nuestro en donde Ángela Aguilar y Christian Nodal estaban nominados. Sin embargo, la cantante española Belinda, quien fue novia de Nodal y tuvieron una polémica ruptura en 2022, también estaba nominada.

Aunque había gran expectativa sobre el posible reencuentro de Nodal y Ángela con Belinda, lo cierto es que Nodal no asistió a la ceremonia. Era de esperarse que Nodal acompañara a su esposa en esta noche especial, pero la hija de Pepe Aguilar apareció sola.

Según la periodista Mandy Fridmann, Christian Nodal no apareció en el evento porque su suegro, Pepe Aguilar, le habría pedido que no asistiera para evitar polémica ante un posible encuentro con Belinda.

“Christian Nodal no va esta noche a los premios, no acompaña a Ángela, no va a pasar por la alfombra y ni siquiera va a estar en el camerino. Confirmado. Acabo de escucharlo entre camerinos”, afirmó Mandy.

