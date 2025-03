Héctor Herrera acaba con el silencio y cuenta los detalles sobre su divorcio

El mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Héctor Herrera, decidió acabar con toda la polémica que se ha marcado sobre su divorcio con Shantal Mayo al asegurar que ella no tiene la responsabilidad de esta separación; sostuvo que él fue quien cometió el fallo que acabó con sus 15 años de relación y fue algo que no pudieron solucionar para arreglar el matrimonio.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista con Adela Micha, donde manifestó un profundo cariño con la madre de sus hijos y le desea lo mejor para ella en su nueva etapa; esto luego de haber sido su principal respaldo durante tantos años dentro del balompié mundial.

“Ella es de la Ciudad de México, pero la conocí en Pachuca porque allá vive toda su familia. Fue amor a primera vista, la conocí porque nos encontrábamos en la parada del camión, nunca le hablé, pero hablamos en la Feria de Pachuca y se me quitó lo tímido”, expresó.

Herrera sostuvo que la relación que mantiene con ella es muy positiva por el bien de sus hijos y constantemente se encuentran en comunicación para atender cualquier situación que puedan atravesar o necesitar los pequeños David y Valentina; actualmente ellos están viviendo en la ciudad de Houston, Texas, tras su paso por el Dynamo a pesar de su llegada al Toluca.

Héctor Herrera. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

Fue su error

Héctor Herrera también pidió que se acaben los rumores sobre que Shantal esté saliendo con otro futbolista y negó este acontecimiento de manera contundente; sostuvo que todavía le duele todo lo que suceda con la madre de sus hijos y cuestionó estas acusaciones sin sentido.

“A raíz del comunicado que ella sacó se han generado muchas especulaciones sobre que ella está saliendo con un excompañero mío, que lo podría hacer porque es una mujer libre, pero eso no es cierto”, manifestó el centrocampista.

“La han criticado mucho, ha recibido muchos comentarios negativos y eso me parece injusto. Ella es la menos culpable de nuestra ruptura, del término de nuestro matrimonio. A mí no me gusta, me duele lo que está pasado, el que cometió el error fui yo y no me parece bueno que la estén acusando”, concluyó.

Sigue leyendo:

–James Rodríguez encabeza la convocatoria de Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este viernes 14 de marzo

–México presentó una nueva y elegante camiseta negra de cara a la Nations League