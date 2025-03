Kim Kardashian revela qué hará con el millonario anillo de compromiso que le dio Kanye West

La empresaria y modelo Kim Kardashian reveló en un reciente episodio de ‘The Kardashians’ que todavía conserva el anillo de compromiso que le regaló su exesposo, el rapero Kanye West.

Esto surgió durante una conversación entre la dueña de Skins y su hermana Khloe en donde recordaron que extraviaron un diamante de un collar durante su viaje a la India para asistir a una boda. Kim recordó sus anillos de compromiso y aseguró que conserva el que el rapero le dio. Según dijo, planea regalarle esa joya a su hija North, fruto de su matrimonio con el rapero.

La también modelo aseguró que esa fue la única joya que no se llevó a París en 2016 cuando sufrió un robo a mano armada en su habitación de hotel. Los ladrones amordazaron a la empresaria y se llevaron casi 10 millones de dólares en joyas.

“La primera joya que me comprometí con Kanye fue de corte cojín, y fue la única que no me llevé a París”, comentó la empresaria de 44 años.

Kim Kardashian explicó que cuando viajó a París ese año decidió no llevar ese anillo que le regaló su entonces esposo ya que lo consideraba el más importante por el valor sentimental de la pieza.

En ese sentido la modelo aseguró que ya sabe qué hará con la lujosa y costosa joya. Según dijo, se la regalará a su primogénita, North West. “Ese anillo se lo voy a dar a Northie, porque ella estaba conmigo cuando me comprometí. Lo sostuvo en sus manos después y le tomé una foto. Tenía solo unos meses de nacida”, declaró.

Kim Kardashian vivió una traumática experiencia en 2016 cuando cuatro hombres armados entraron a su habitación de hotel en París y amenazaron a la empresaria. Los sujetos la amordazaron, la encerraron en un baño y durante los seis minutos que duró el robo se llevaron casi 10 millones de dólares en joyas. Esto fue sumamente traumático para la integrante del Klan Kardashian y derivó en una relación complicada con las joyas.

Después del robo la socialité quedó profundamente afectada por lo que decidió no comprar más joyas y tampoco presumirlas en redes sociales. “Después de que me robaron en París, no compré más joyas… Realmente no me ha gustado usar joyas, porque cuando me las quitaron, no sabía que estaba lista para esa experiencia, de lo que eso significaba, pero lo estaba, estaba lista para renunciarlas”, dijo Kim en un episodio de The Kardashians.

