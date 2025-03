Diego Soldano critica fuertemente a Caramelo de La Casa de los Famosos All-Stars 

El actor Diego Soldano se ha mostrado molesto porque incorporaron al reality show La Casa de los Famosos All-Stars a figuras que considera que no son tan populares como para estar en un proyecto como este.

En una conversación que tuvo en el cuarto Fuego, el artista comentó a Laura Bozzo: “Él está aquí por ser viral. Caramelo chocolate hace unos videos que a la gente le encanta porque habla en inglés con acento dominicano. Ese es todo su mérito y por eso que está aquí”.

Luego, afirmó: “No es actor, no es cantante, no es nada. Es un chico que hace una cosa viral, que tiene tres hijos y se pone de novio con Mane”.

Se cayeron las caretas..

Diego mostrando su verdadera personalidad!



De verdad que estoy en SHOCK!

Diciendo que porque Caramelo está en un All stars solo por ser viral.. habla despectivamente de otro habitante…



Cancelemos este tipo de ser humanos. NO MÁS#LCDLFAllStars pic.twitter.com/6NDXPQ0pX3 — Joy & Alegria 🌷 (@JoyAlegriaS) March 15, 2025

Diego Soldano comentó que Caramelo quiere pelear con todo el mundo y que para él no tiene mérito que tenga éxito en las redes sociales. “Las enfermedades son virales también”.

Ante el comentario, Julia Gama le dijo: “Para”, pero el actor siguió con su molestia: “Este chico me cansó, la primera semana me resultó simpático, la segunda ahí. Lo agarré como si fuera un hijo mío que estaba pasando por un problema, igual que Nacho y después le tiró a Nacho, me tiró a mí, ya no nos pela, se cree un rockstar”.

Algunos mensajes que han dejado por esta situación son: “Y volvió hablar de sus hijos burlándose porque tiene 3 hijos a sus 35 años..es un clasista y no quiero decir más de lo que pienso”, “Lo que Diego no entiende del momento que entran a esa casa todos son iguales tienen el mismo trabajo y lo que le choca es que según él, el tiene más mérito para tener de compañero de trabajo una persona como Caramelo y le molesta. Caramelo no le ha hecho nada”.

Otros afirmaron: “¿Dónde está la mentira? Caramelo no es artista. Lo que le pasa a Diego es lo mismo que le pasa a los actores que sienten que los influencers, no son nada. Tiene derecho como ser humano a sentir que su trayectoria debe ser más importante que un influencer”.