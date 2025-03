Ferka y la difícil situación tras solicitar pensión a Christian

La actriz Ferka recientemente ha ofrecido declaraciones de lo que viene siendo la situación registrada con Christian Estrada, padre de su pequeño, con quien tiene una batalla legal desde el año 2021. Sin embargo, no ha logrado conseguir nada que beneficie al hijo que tienen en común, quien realmente termina saliendo afectado.

“Ya le di mi voto de confianza y no sucedió nada. Mi responsabilidad como mamá es pelear por los derechos de mi bebé, es lo que he hecho durante tres años luchando con esta situación, hoy entiendo que no se le debe obligar a nadie. Mi hijo está bien, no le falta nada. Pero es desgastante, si a él no le nace, que se mantenga al margen“, reseñó TVyNovelas.

Comenzando este 2025, se dio a conocer que les tocaría verse las caras frente a las autoridades para ver si lograban llegar a un acuerdo para que el niño tuviese ciertos beneficios económicos. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido así, y la actriz lo confirmó en sus declaraciones. Al mismo tiempo, manifestó que se ha convertido en una situación insostenible.

“Las mismas leyes lo hacen muy cansado, no avanzan. A él lo vi el 15 de enero en una audiencia que tuvimos, pero salimos sin resolución, creo que tienes ganas, hay cierta disposición, aunque luego no sé por qué es bipolar“, detalló la actriz de Rosario Tijeras.

Además, mencionó que es completamente necesario que entre el niño y Christian Estrada exista una cercanía previa, ya que ella no ve prudente que, por darle dinero (si llegara a ser el caso), él simplemente quisiera decirle el rol que cumple en su vida sin haber estado con él más que de forma económica.

“Siento que debe haber una revinculación afectiva, por el bien emocional de mi niño, no puede llegar de la noche a la mañana y decirle: ‘Yo soy tu papá’. Pagar no te hace ser padre, te hace proveedor, entonces debo cuidar la autoestima de mi hijo y sus emociones”

