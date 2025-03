Nuera de Maribel Guardia no descarta mejorar su relación con ella

Este año 2025 vino fuerte en términos legales para Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza, luego que la actriz decidió demandarla tras considerar que ella no estaba en condiciones óptimas de poder seguir cuidando de su único nieto, de quien espera que siempre reciba calidad de vida en un ambiente de paz y sano.

Imelda, luego de un mes y varios días, logró volver a recuperar a José Julián. Por ello, Guardia detalló que bajo ninguna circunstancia llegó a pensar en quitarle la custodia del niño; al contrario, pues ella considera que si la madre de su nieto está bien, el resto también lo estará.

Garza dijo recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, momento en el que dejó claro que las cosas se encuentran en orden, aunque no detalló nada del proceso legal, ya que se lo tendrían prohibido por las autoridades. Sin embargo, mencionó que ha vuelto a hablar con la abuela de su hijo.

“Respecto al proceso no les puedo decir nada. Lo que sí puedo decir nada. Lo que sí puedo decir es que estamos bien, todos estamos bien. Vamos a estar mejor. Sí, ha habido comunicación (con Maribel Guardia). Todavía tenemos que llegar a acuerdo, pero yo espero que sí (estemos bien en un futuro)“, dijo en Sale el Sol.

“Por supuesto (haría las paces con ella), al final del día, todo se trata del bien de mi hijo. No lo sé (si tendríamos la relación de antes), quizá en un futuro diga que sí, pero no lo sé. Ahora estoy muy indecisa”, agregó en el programa.

La actriz de origen costarricense llegó a mencionar que no importan las diferencias porque ella continuará enviando dinero a su nieto de manera mensual. Sin embargo, Imelda detalló a la prensa que eso no será necesario porque le dijo que no lo siguiera haciendo: “Yo le pedí que, por favor, no lo hiciera“, expresó ante los medios.

