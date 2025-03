Beber más de 300 ml de leche aumenta riesgo de cardiopatías en mujeres

El consumo de leche ha sido durante mucho tiempo un tema de interés en el ámbito de la nutrición y la salud. Un nuevo estudio publicado en la revista BMC Medicine revela una asociación entre el consumo elevado de leche no fermentada y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en mujeres. Este hallazgo plantea interrogantes sobre cómo la leche afecta de manera diferente a hombres y mujeres, además de destacar la importancia de los lácteos fermentados como alternativa más segura.

El impacto del consumo de leche en las mujeres

Las mujeres que consumen más de 300 mililitros de leche no fermentada al día enfrentan un riesgo significativo de desarrollar problemas del corazón, como la cardiopatía isquémica y el infarto agudo de miocardio. Este aumento del riesgo es progresivo, es decir, mientras mayor sea la cantidad consumida, mayor será el riesgo.

Por otro lado, la investigación no encontró una correlación entre el consumo de leche fermentada, como yogur y kéfir, y estas enfermedades. Este dato resalta la importancia de elegir lácteos fermentados frente a opciones no fermentadas.

Leche fermentada: una alternativa saludable

Los productos lácteos fermentados, como el yogur y el kéfir, son opciones que no presentan los mismos riesgos observados con la leche no fermentada. De hecho, numerosos estudios respaldan sus beneficios en la salud cardiovascular, gracias a la acción de probióticos y otros compuestos bioactivos.

Beneficios de los lácteos fermentados

Mejoran la salud intestinal.

Reducen la inflamación sistémica.

Contribuyen al control de la presión arterial.

¿Deberías evitar la leche?

No necesariamente. Aunque este estudio sugiere un riesgo asociado con el consumo elevado de leche no fermentada, los expertos coinciden en que los niveles moderados no representan un problema para la mayoría de las personas.

Recomendaciones clave

Prioriza los productos lácteos fermentados.

Limita el consumo de leche no fermentada a menos de 300 ml al día.

Mantén una dieta balanceada que incluya otros alimentos ricos en calcio, como almendras, brócoli y pescados pequeños.

La relación entre la leche y el sistema cardiovascular

El estudio sugiere que el consumo excesivo de leche no fermentada podría estar vinculado a alteraciones en proteínas como la ACE2, que desempeña un papel crucial en la regulación cardiovascular. Este hallazgo abre la puerta a futuras investigaciones para entender mejor esta conexión.

El consumo de leche, especialmente en grandes cantidades, puede tener implicaciones significativas para la salud cardiovascular de las mujeres. Sin embargo, no todos los lácteos presentan los mismos riesgos. Optar por productos fermentados como el yogur y el kéfir no solo es una alternativa más segura, sino que también ofrece beneficios probados.

Preguntas frecuentes

¿Qué cantidad de leche es segura para consumir diariamente?

Menos de 300 ml de leche no fermentada al día es una cantidad considerada segura, según el estudio mencionado.

¿La leche fermentada tiene los mismos riesgos que la no fermentada?

No. Los lácteos fermentados como el yogur y el kéfir no mostraron asociación con riesgos cardiovasculares.

¿Por qué los hombres no están afectados de la misma manera que las mujeres?

Esto podría deberse a diferencias biológicas y hormonales, así como a factores de comportamiento.

¿Es necesario eliminar la leche de la dieta por completo?

No. Moderar el consumo y optar por alternativas fermentadas es suficiente para minimizar los riesgos.

¿Qué alternativas a la leche puedo incluir en mi dieta?

Almendras, tofu, pescados pequeños y vegetales como el brócoli son excelentes fuentes de calcio.

¿La leche afecta otros aspectos de la salud?

Sí, el consumo moderado puede beneficiar la salud ósea, pero los excesos están relacionados con riesgos cardiovasculares en mujeres.

Acerca de Vida y Salud: Este contenido ha sido creado por el equipo editorial de VidaySalud.com, un espacio fundado hace más de diez años bajo la dirección editorial de la Dra. Aliza Lifshitz con la misión de informar, educar y crear conciencia sobre temas de salud y bienestar. Un recurso único para la comunidad hispana de Estados Unidos, Vida y Salud incluye la plataforma digital VidaySalud.com y Vida y Salud TV que se transmite regularmente en la cadena de TV pública HITN.