Confirman que Conan O’Brien volverá a presentar los premios Oscar

Hoy es el Día de San Patricio y para celebrarlo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que la edición número 98 de los premios Oscar será presentada por el comediante Conan O’Brien.

“Olvídate de la olla de oro: este día de San Patricio, te daremos algo aún mejor. ¡Conan O’Brien vuelve oficialmente para acoger el 98th Oscar!”, escribió la Academia en su cuenta de Instagram.

Durante los últimos años la Academia ha luchado por lograr que la transmisión de su ceremonia sea vista. Han probado sin presentador oficial y han reducido su tiempo, eliminando algunas categorías y segmentos que habían en ceremonias anteriores.

Este 2025 alcanzaron su mayor audiencia en cinco años. Según cifras compartidas por ABC, se registraron 20 millones de espectadores. El aumento de la audiencia puede estar relacionado a la polémica creada a ‘Emilia Pérez’, película con 13 nominaciones, y también se puede atribuir al debut de O’Brien en ese escenario.

En varias reseñas hechas por los medios de comunicación se destacaba el trabajo hecho por O’Brien durante la ceremonia.

Este anuncio se hace poco después de que el comediante hablara sobre su experiencia con la premiación junto al guionista Mike Sweeney. Esta conversación se difundió a través de su podcast ‘Conan O’Brien Needs a Friend’.

Habló sobre las ideas que fueron negadas por la Academia y otras que fueron complicadas a nivel técnico para desarrollarse. En el podcast explicó que quería que la introducción fuera más larga y que, además de la referencia a ‘The Substance’, se incluyeran las demás nominadas: ‘Cónclave’, ‘Nosferatu’, ‘Gladiator II’, ‘Wicked y ‘Dune: Part II’.

También dijo: “En un momento dado, pensé: ‘Oh, esto sería genial si el Oscar estuviera solo en el sofá’. Vamos a ponerlo en un sofá enorme. Y estaré pasando la aspiradora y diré: ‘¿Podrías al menos levantar los pies o al menos levantarte y ayudar a poner el lavavajillas?’. Queríamos hacerlo, y simplemente dijeron: ‘No, no, no, eso no puede pasar'”.

