Los Premios Oscar alcanzan su mayor audiencia en cinco años

La 97 edición de los Premios Oscar se apuntó un gran éxito. Casi 20 millones de personas vieron la ceremonia de los Premios de la Academia el domingo por la noche. Esto representa la audiencia más grande en cinco años, según cifras publicadas por ABC el martes.

Este año los premios Oscar reportó específicamente una audiencia de 19,7 millones de espectadores a diferencia de la edición del 2024 cuando se registraron 19,5 millones de espectadores.

En la edición de 2025, la ceremonia estuvo marcada por una fuerte conversación en torno a las películas nominadas. Varias cintas como Cónclave, The Brutalist, Wicked y la sumamente criticada ‘Emilia Pérez’ figuraban entre las favoritas. Sin embargo, la gran triunfadora de la noche fue Anora, que se llevó cinco premios incluyendo ‘Mejor Película’, Mejor Director y ‘Mejor Actriz’.

‘Anora’ se llevó cinco Premios Oscar 2025. Crédito: Chris Pizzello | AP

Emilia Pérez arrasó con las nominaciones, acumulando 13 menciones, pero solo ganó dos premios. Esta cinta ha sido blanco de polémica durante toda la temporada de premios debido a los tuits ofensivos y racistas de su protagonista Karla Sofía Gascón. Asimismo la cinta fue fuertemente criticada por la comunidad latina, especialmente la mexicana, por la manera en que abordaron problemáticas delicadas de su país.

Además de la polémica de Emilia Pérez, la edición de este año estuvo marcada por fuertes competidoras en diferentes categorías. The Brutalist, Cónclave, Anora, The Substance, Wicked y ‘I’m still here’ eran las favoritas en categorías como ‘Mejor Película’, ‘Mejor Actriz’, ‘Mejor Actor’ y otras.

En la edición de 2024 ocurrió el famoso fenómeno de ‘Barbieheimer’, cuando las películas ‘Barbie’ y ‘Oppenhaimer’ arrasaron en taquilla, se convirtieron en las grandes favoritas de los Oscar y crearon de manera espontánea un fenómeno viral en redes sociales.

El espectáculo tuvo un aumento especialmente grande entre las personas de 18 a 49 años, impulsado por las visualizaciones en celulares y laptops de los espectadores más jóvenes. Y la cadena afirmó que fue el programa de entretenimiento en horario estelar más visto de 2025.

El mayor numero de espectadores de los premios Oscar se registró en 1998 con el triunfo de ‘Titanic’, cuando se registraron 55 millones de espectadores. Durante años la gala no tuvo menos de 30 millones de espectadores hasta el 2018, cuando cayó a 26,5 millones. La audiencia se desplomó cuando el programa tuvo una versión reducida en 2021 y fue visto por 9,85 millones. Comenzó a recuperarse en 2022 —el año de la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock— con 16,6 millones.

