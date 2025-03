Eddie Hearn se pronuncia sobre la incursión de Dana White al boxeo

El reconocido promotor de boxeo británico, Eddie Hearn, decidió pronunciarse sobre la reciente alianza entre el presidente de la UFC, Dana White, con el jeque árabe Turki Al-Alshikh al crear una nueva liga de boxeo con la que esperan llevar este deporte a nuevos horizontes y darle una nueva cara mucho más moderna para nuevos fanáticos.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Fight Hype, donde aseguró que no le interesa en lo más mínimo la creación de esta nueva liga de boxeo y que como siempre se mantendrá enfocado en su trabajo para poder impulsar la carrera de todos los pugilistas que maneja.

“Honestamente, y esto lo digo desde el corazón, no me importa un carajo. Tuve una conversación con Su Excelencia el otro día y nos reímos del hecho de que no podría importarme menos, estoy muy relajado”, expresó.

“El boxeo es raro, es un mundo raro, pero yo no me preocupo por estar al frente, atrás o en el medio. Lo único que me importa es el negocio, que los peleadores ganen dinero, cumplir objetivos, hacer crecer mi empresa, flotar en el mercado de valores y disfrutar el viaje del boxeo. Eso es todo”, agregó el promotor en sus declaraciones.

Dana White arrives to speak before Republican presidential nominee former President Donald Trump at a campaign rally at Madison Square Garden, Sunday, Oct. 27, 2024, in New York. (AP Photo/Evan Vucci)

De la Hoya se pronunció

Hace un par de días el también promotor Óscar de la Hoya había manifestado su descontento por esta situación y aseguró que era una falta de respeto para el esquema del boxeo a nivel mundial; asimismo sostuvo que seguirá trabajando en proporcionarle la mejor carrera posible a todos sus peleadores.

“Escuché que él (Turki Al-Alshikh) dijo pasar las riendas del boxeo a Dana White. Bueno, con ese comentario me sentí un poco ofendido”, dijo.

“Porque he estado en el boxeo toda mi vida y promoviendo por como 20 y tantos años. Entonces, lo que voy a hacer es quedarme en mi carril y hacer lo que hago para Golden Boy y DAZN y darles a los fans las mejores peleas que se puedan hacer, como lo hemos estado haciendo por años”, concluyó.

