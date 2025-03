Efraín Juárez se muestra molesto por la actitud de Sergio Ramos

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, se mostró bastante molesto por el desempeñó del partido contra los Rayados de Monterrey de este fin de semana y especialmente por la actitud del defensor español Sergio Ramos, quien cometió severas agresiones contra sus jugadores en el partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, hecho que generó su expulsión.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior a esta derrota 1-3, el entrenador consideró que el cuerpo arbitral no realizó el trabajo pertinentes a lo largo de los 90 minutos del encuentro a pesar de la expulsión del español en los minutos finales del compromiso; sostuvo que por venir de Europa fueron más pertinentes que con algún otro jugador de nacionalidad mexicana.

“Si eso lo hubiera hecho uno de nuestro país seguramente estaría fuera en el minuto 20 y no en el 90 al querer compensar. Y la realidad de eso es lo que me molesta porque sí sé lo que es estar fuera de este país y te miden con otra línea y con otra vara y aquí me parce que no”, expresó.

“Primero que nada respetar, pero más allá de respetar cuidar nuestro futbol que viene mucha gente y que muchos comemos de esto, pero hay otras cosas que no van. Le mete un codo a un niño que un día antes había dicho que era su ídolo y esas cosas no van conmigo, y esas cosas no las puedo permitir”, agregó Juárez en sus declaraciones.

Ciudad de México, 16 de marzo de 2025. Sergio Ramos en lamento, durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y los Rayados del Monterrey, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

A lo largo de todo el partido Sergio Ramos protagonizó algunas disputas con Licha Magallán, Pablo Bennevendo y el ‘Memote’ Martínez, afectando el rendimiento de cada uno de los jugadores y a pesar de esto no recibió ninguna amonestación a lo largo del encuentro; sólamente recibió la expulsión tras el claro codazo al final del juego.

Pumas reclamó

Los Pumas de la UNAM presentaron una queja formal ante la Comisión de Árbitros por el desempeño de Ismael Rosario López Peñuelas, por lo que esperan ver alguna respuesta en las próximas horas debido a que consideraron que su actuación fue la responsable de la derrota ante Rayados.

Con este resultado el equipo se mantiene en el puesto 11 de la tabla de clasificación con un total de 14 puntos acumulados y quedando fuera de los puestos de Liguilla para aspirar por luchar por el título de campeón.

