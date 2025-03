Amaury Vergara asegura que Chivas debe busca ser el mejor equipo de México

El dueño de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Amaury Vergara, demostró el gran amor que siente por la institución y resaltó el ferviente deseo de poder conquistar el título del torneo Clausura 2025 de la Liga MX para poder convertirse en el mejor equipo de la nación azteca.

Estas declaraciones las realizó Vergada durante su participación en el evento Extravaganas 2025 durante una charla con el legendario boxeador Julio César Chávez, donde destacó que espera poder cumplir los sueños de su padre y convertir a Chivas en un equipo de época, por lo que constantemente trabaja para poder tener el mejor rendimiento posible en las competencias en las que participan.

“Mi sueño es el mismo que mi jefe: Chivas tiene que ser el mejor equipo de México, todos los días, todos los días. Y, para que veas que no estoy de dientes para afuera, y lo vamos a lograr Julio, y lo vamos a lograr. Vas a ver, como dices tú, chingo a mi madre si no”, expresó.

Torreón, Coahuila. 5 de Noviembre de 2024. Amaury Vergara Presidente firma autografos, durante el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX entre los Guerreros del Santos Laguna y las Chivas rayadas de Guadalajara, disputado en el Territorio Santos Modelo. Foto: Imago7/ Erick Saavedra

“Con mucho respeto a mi mamá que está allá arriba. Mamá: no tiene que ver contigo, así se dice. Y no tengo pelos en la boca, me comprometo enfrente de todo el mundo que todos los días, todos los días me la juego por Omnilife y por Chivas, todos los días, todos los días, y entre más me dicen que no puedo, más huevos le voy a echar, Julio, te lo juro”, agregó en sus declaraciones.

Actualmente esta situación se complicó tras la eliminación de las Chivas Rayadas de Guadalajara de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante las Águilas del Club América en una llave que finalizó con un marcador global de 4-1; esto tras una impresionante remontada de los azulcremas al venir con desventaja de 1-0 del partido de ida.

Por su parte, en el presente torneo Clausura 2025 de la Liga MX se ubican actualmente en la décima posición de la tabla y luchando por un cupo para la Liguilla al cosechar un total de 15 puntos producto de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas.

