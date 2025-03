Chicote Calderón resalta la buena vibra del Club América

El defensor de las Águilas del Club América, Cristian ‘Chicote’ Calderón, habló sobre el gran momento que atraviesan las Águilas del Club América en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX y aseguró que el principal motivo de estos resultados se debe a la gran armonía que existe en toda la plantilla para poder sumar la mayor cantidad de partidos que sean necesarios.

Estas declaraciones las realizó el jugador a diversos medios de comunicación tras analizar la contundente victoria que consiguieron ante las Chivas Rayadas de Guadalajara en el Clásico Nacional correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup; asimismo destacó que buscarán este sábado una nueva victoria para asegurar su pase a la Liguilla.

“Yo creo que podemos perder un partido, es normal perder un partido, pero el equipo mentalmente es muy fuerte, dentro del vestidor se vive una vibra muy chingona con todos mis compañeros. Eso es la base de los buenos resultados, la base de conseguir títulos, hacer grandes cosas. Es lo más importante el vestidor y este vestidor está para seguir ganando títulos”, expresó.

El jugador también sostuvo que el equipo se encuentran en una impresionante condición física debido al arduo entrenamiento que realizan bajo la dirección de André Jardine, lo que también los ha apoyado para poder superar al resto de los equipos de la competencia.

“Era importante, antes de empezar el torneo tuvimos una pretemporada completa. Ni habíamos hecho pretemporadas tan largas y el equipo se ve mejor físicamente, mentalmente hemos trabajado muy bien eso, se ven en los resultados que hemos conseguido. El partido del miércoles se corrió mucho y vimos jugadores que no dejaron de correr en todo el partido”, resaltó Chicote Calderón.

Apoyo mutuo

Para finalizar, Chicote Calderón resaltó que cada uno de los compañeros que le toque jugar siempre recibirá el respaldo del resto de la plantilla al ser todos una gran familia que se ha consolidado por el tricampeonato que cosechan y por el que siguen trabajando para mantener la hegemonía en la Liga MX.

“Tenemos un equipo muy competitivo, no solamente son once jugadores los que juegan, tenemos dos jugadores por posición y eso es lo importante. Los partidos con Cruz Azul serán lindos en Liga y Concachampions, lo importante acá es ganar los partidos, seguir haciendo bien las cosas, en liga seguir sumando y a quien le toque lo hará de la mejor manera. Es obvio que me hubiese gustado jugar, pero sabemos que cuando el cuerpo técnico manda un once al campo es por el estilo de juego del rival o la forma que quiera jugar. La rotación no me molesta, al contrario, juega Borja y se le apoya, así juegue Rossano se le va a apoyar, eso es lo importante y al que le toque lo hará de la mejor manera”, concluyó.

