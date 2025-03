Hispano fue a su cita con ICE y terminó preso: lo habrían deportado a El Salvador

Franco José Caraballo Tapia, un barbero venezolano de 26 años, fue detenido tras acudir a su cita con las autoridades de inmigración en Dallas, Texas. Su esposa, Johanny Sánchez, relató que desde su arresto el pasado 3 de febrero ha enfrentado un calvario: perdió su trabajo y ha pasado noches durmiendo en su auto mientras busca respuestas sobre el paradero de su pareja.

Según Sánchez, en una entrevista con Univision, Caraballo había cumplido con todas las exigencias del proceso migratorio. “Él ya había tenido una cita el 7 de enero y le dieron fecha para el 3 de febrero. Él llegó, no supe nada de él”, relató. Aseguró que ICE no le proporcionó detalles sobre las razones de su detención y que solo le indicaron dónde lo retendrían y le pidieron que llamara al día siguiente.

Familiares negaron que Franco Caraballo sea parte del Tren de Aragua. Fotos: Francis Caraballo / Cortesía

El pasado sábado 15 de marzo, el barbero logró comunicarse con su esposa en una videollamada a la 1:00 a.m. “Me dijo ‘amor, me van a trasladar’ y yo le pregunté para dónde y me dijo que no sabía”, contó Sánchez. “Me dijo que estaba en una celda con unos 180 venezolanos, que los tienen como terroristas, criminales, y que afuera había un cartel que decía ‘terroristas criminales, peligro'”.

“Él no tiene nada que ver con el Tren de Aragua”

Caraballo también dijo que tenía miedo porque lo estaban relacionando con la organización terrorista Tren de Aragua solo por tener tatuajes. “Él me dijo que estaba asustado porque él no tiene nada que ver con esa gente y que si era posible quitarse los tatuajes, él se los iba a quitar”.

La joven aseguró que desde entonces no ha podido ubicarlo en los registros oficiales de ICE y sospecha que podría haber sido deportado a El Salvador, donde fueron han sido enviados el domingo cerca de migrantes venezolanos bajo acusaciones de presuntos vínculos con bandas criminales. “Lo he tratado de identificar en los videos de la deportación de venezolanos a El Salvador y no puedo”, afirmó.

“Da mucho terror esta situación”

El abogado Martín Rosenow, quien sigue el caso, calificó la situación como alarmante.

“Da mucho terror esta situación. Tradicionalmente, las personas en proceso de asilo tienen derecho a ser escuchadas. Me sorprendió ver en el sistema que Franco ya no existía. Es una cosa muy extraña”, señaló a la cadena de noticias.

La esposa del venezolano aseguró que cumplió con los procedimientos legales para solicitar el asilo en Estados Unidos. Fotos: Francis Caraballo / Cortesía

Además, recordó que un juez federal había ordenado detener los vuelos de deportación, pero aun así los venezolanos aterrizaron en El Salvador. “Cuando uno escucha que un juez federal dice que no hay mucho que hacer, se siente de verdad una impotencia enorme”, agregó.

Sánchez, desesperada, pidió justicia para su esposo. “Sabemos que no es delincuente, no es un criminal, no pertenece a ninguna banda. Él solo vino a buscar una mejoría porque para nadie es un secreto la situación crítica que vivimos en Venezuela”, expresó.

Mientras tanto, se aferra a la esperanza. “Si pudiera decirle algo, es que estamos haciendo todo para que se haga justicia, que sé valiente y fuerte, que pronto vas a salir de esto”, dijo entre lágrimas.

