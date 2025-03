Madre de venezolano deportado a El Salvador: “No es un delincuente solo por tener tatuajes”

Mirelys Casique López, madre de Francisco Javier García Casique, denunció que su hijo fue injustamente deportado desde Estados Unidos a El Salvador y recluido en la cárcel de máxima seguridad Cecot, bajo la sospecha de pertenecer al Tren de Aragua. Aseguró que las autoridades lo señalaron de ser un criminal solo por tener tatuajes.

“Se les violó su derecho, su integridad, su proceso. No verificaron si tenía antecedentes penales ni en Venezuela ni en Estados Unidos”, reclamó la mujer en un video publicado en las redes sociales.

Francisco Javier, asegura su madre, ha trabajado como barbero desde que salió de Venezuela y nunca ha estado involucrado en actividades delictivas. “Si una persona no tiene récord criminal ni antecedentes, ¿cómo pueden decir que es pandillero? No amerita que lo hayan enviado a El Salvador. Su lugar de deportación debía ser su país de origen”, insistió.

Casique López pidió que las autoridades estadounidenses y salvadoreñas reconsideren estos casos. “Necesito que nos den el beneficio de la duda. No todos los venezolanos son parte del Tren de Aragua. Un tatuaje no hace a nadie delincuente”, afirmó.

“Se entregaron voluntariamente a las autoridades”

Otro caso es el de Melvin Yamarte, quien también fue deportado a El Salvador junto a otros allegados bajo sospechas infundadas, según su primo Jair Valera.

“Se entregaron voluntariamente a las autoridades porque estaban pasando necesidad, tenían hambre, no tenían trabajo. Y en vez de ser enviados de vuelta a Venezuela, los mandaron a la cárcel en El Salvador”, explicó Valera.

El hombre pidió al gobierno e Nayib Bukele y a líderes políticos venezolanos para que intervengan en estos casos.

“No todo el mundo pertenece al Tren de Aragua. Mi primo no es un criminal. Si nuestra comunidad no quisiera a estos muchachos, no estaríamos alzando la voz. En Estados Unidos todos esos gringos tienen tatuajes, y yo no veo a un gringo detenido por eso. Un tatuaje no hace a nadie delincuente”, expresó.

Los familiares piden a las autoridades estadounidenses y salvadoreñas que revisen cada caso y permitan que sus seres queridos regresen a Venezuela.

